Apple M1 Max fa paura ai PC anche nei videogiochi

Lo YouTuber MrMacRight, il cui focus principale è quello dei giochi su dispositivi Apple, ha messo insieme una carrellata di test videoludici eseguiti su un MacBook Pro da 16 pollici con il chip M1 Max e 32 GB di memoria unificata. I risultati sono stupefacenti.

I video mostrano come la macchina di Apple sia in grado di eguagliare o superare addirittura le prestazioni della scheda grafica Geforce RTX 3060 di Nvidia, che al momento rappresenta una scelta piuttosto popolare per le piattaforme di gioco di fascia media.

Il video si apre con Baldur’s Gate 3, che gira nativamente su Apple Silicon. MrMacRight ha scoperto che, alla risoluzione di 1440p, il gioco girava perfettamente a 120 fotogrammi al secondo per la maggior parte del tempo, con velocità leggermente inferiori durante le scene con grafica molto intensa, come quelle relative ai combattimente. Lo stesso gioco ha raggiunto i 60 fps in 2160p.

Passando a Metro Exodus, in esecuzione con Rosetta, questo ha raggiunto 40-50 fps a risoluzione nativa. A 1080p ha raggiunto i 96 FPS. Anche Shadow of the Tomb Raider funziona con Rosetta e ha raggiunto gli stessi 96 fps a 1080p in alta.

La maggior parte degli sviluppatori di giochi non ha ottimizzato i propri giochi per Mac, ma probabilmente questa situazione potrebbe cambiare in futuro. Storicamente, i Mac non sono state macchine per videogiocatori, anche perché le vendite in passato non erano molto alte, risultando poco allettanti per gli sviluppatori. La speranza per il pubblico della Mela è che, con le vendite migliorate e un potente processore da sfruttare, la tendenza possa invertirsi.

Certo, nessuno al momento comprerebbe un Macbook con M1 Max solo per giocare, ma è comunque impressionante che la macchina possa eguagliare o battere le configurazioni PC popolari acquistate appositamente per questo specifico scopo.

Per tutte le novità dei processori M1 Pro e M1 Max il link da seguire è direttamente questo.