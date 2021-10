I Mac M1 spingono le spedizioni nel terzo trimestre

Rispetto all’anno scorso, nel terzo trimestre Apple ha venduto l’11% di Mac in più, un risultato ancora una volta attribuito ai primi Mac con processore Apple Silicon M1. Una crescita che sembra riflettersi nell’intero settore dei computer che, dopo una fase di stallo a causa della febbre da smartphone (e tablet), sembra essere tornato in auge.

Secondo i dati di Counterpoint Research, le spedizioni di PC in tutto il mondo continuano a crescere, come d’altronde è stato negli ultimi sei trimestri a questa parte. Nel periodo che va da luglio a settembre, i numeri ci dicono che in totale sono stati spediti 84,2 milioni di PC, una cifra che è superiore del 9,3% rispetto a quella registrata lo scorso anno nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i computer però questi numeri sono in leggero calo visto che la crescita registrata nei quattro trimestri precedenti era a due cifre. Inoltre per la maggior parte dei produttori non c’è stata alcuna riduzione nel divario tra domanda e offerta principalmente a causa della carenza di componenti, problemi questi che secondo gli analisti non saranno risolti almeno fino alla metà del prossimo anno.

Nel frattempo come dicevamo il settore computer di Apple cresce, e raccoglie buoni numeri anche nel settore aziendale. A dominare qui c’è Lenovo che si è accaparrata il 23,9% della quota di mercato, seguita da HP con il 20,5%. A completare il podio c’è Dell con il 18,1% della fetta di torta, seguita poi da Apple che con il suo 8,7% si conquista il quarto posto della classifica.

Tutto questo come dicevamo è accaduto nel terzo trimestre del 2021 e ci sono buone speranze che la crescita non si arresti proprio ora: Apple infatti ha presentato la nuova linea di MacBook Pro, caratterizzata dai due processori M1 Pro e M1 Max che potrebbero agevolare quella crescita che è stata principalmente trainata proprio dai primi Mac con chip Apple Silicon M1 disponibile dallo scorso anno.

La multinazionale di Cupertino annuncerà i propri risultati trimestrali a fine mese e, sebbene non riporti più le vendite in numeri di unità dei Mac, di questo settore verranno annunciati i ricavi insieme ad altre informazioni utili per comprendere meglio come stanno andando le cose.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.