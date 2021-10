La GPU di M1 Max supera la AMD Radeon Pro W6900X da oltre 6000 euro nei test di Affinity

I MacBook Pro 14″ e 16″ con chip M1 Pro e M1 Max stanno arrivano nelle mani degli utenti. I processori di queste macchine vantano enorme potenza come sembra confermare un benchmark degli sviluppatori di Affinity (noti per software di illustrazione, fotoritocco e impaginazione) dal quale emerge che la GPU di M1 Max batte in alcuni task la AMD Radeon Pro W6900X con 32GB di RAM che è possibile abbinare al Mac Pro base aggiungendo +6440 euro.

I test, riferisce il sito 9to5Mac, sono stati eseguiti da Andy Somerfield, a capo del team che sviluppa Affinity Photo, software per l’elaborazione di foto e immagini.

Somerfield ha riferito che il team di Affinity ha ottimizzato i suoi software per i chip Apple Silicon sin dalla prima versione di Affinity Photo per iPad, evidenziando il salto di prestazioni di questi chip con gli ultimi MacBook Pro.

Giacché un singolo benchmark non è necessariamente indicativo della maggiore velocità della GPU, Affinity ha sviluppato un proprio tool per valutare le prestazioni di compiti fatti eseguire ad app quali Affinity Photo e Affinity Designer.

Lo sviluppatore riferisce che Affinity Photo funziona meglio con GPU che vantano elevate prestazioni di elaborazione, grande capacità di gestione larghezza di banda on-chip e nel trasferimento di dati da e verso la GPU. La GPU più veloce che il team di Affinity aveva finora testato era la AMD Radeon Pro W6900X che, come accennato, Apple consente di abbinare al Mac Pro come modulo MPX aggiungendo oltre 6000 euro.

The #M1Max is the fastest GPU we have ever measured in the @affinitybyserif Photo benchmark. It outperforms the W6900X – a $6000, 300W desktop part – because it has immense compute performance, immense on-chip bandwidth and immediate transfer of data on and off the GPU (UMA). pic.twitter.com/iPg3L56y2u

— Andy Somerfield (@andysomerfield) October 25, 2021