iPad Pro 11” mini LED non arriverà quest’anno

Il prossimo iPad Pro da 11 pollici aggiornato che nelle ultime indiscrezioni doveva essere lanciato quest’anno con display mini LED, come il suo fratello maggiore da 12,9 pollici, non ci sarà.

Lo ha affermato oggi su Twitter l’analista di display Ross Young. Le voci precedenti indicavano che, dopo aver mantenuto il mini LED esclusivo solo per iPad Pro‌ da 12,9 pollici nel 2021, Apple avrebbe ampliato la tecnologia di visualizzazione più recente al fattore di forma più piccolo da 11 pollici. Young, in un tweet, afferma che non è più previsto quest’anno, notando che iPad Pro‌ da 12,9 pollici “sta andando davvero bene” e che Apple non ha bisogno di portare la tecnologia mini LED nel fattore di forma più piccolo.

Se iPad Pro‌ 11 pollici dovesse ottenere un display mini LED, porterebbe entrambe le dimensioni di iPad Pro‌ ad avere una maggiore parità, diminuendo potenzialmente l’attrattiva del modello top da 12,9 pollici significativamente più grande. Entrambe le dimensioni di iPad condividono lo stesso chip Apple M1, fotocamera e design, con la tecnologia di visualizzazione e la capacità della batteria che sono le uniche differenze. Apple ha in programma di aggiornare ‌iPad Pro‌ quest’anno e le voci sono leggermente confuse su cosa aspettarsi esattamente.

Le anticipazioni indicano che ‌iPad Pro‌ supporterà la ricarica wireless inversa per dispositivi come iPhone, Apple Watch e AirPods, ma i rapporti successivi hanno fatto luce sui problemi che Apple sta affrontando con lo sviluppo di questa funzionalità.

Inizialmente Apple voleva sviluppare un retro interamente in vetro per iPad Pro‌, ma potrebbe invece optare per uno chassis tradizionale implementando la ricarica wireless tramite un grande logo Apple in vetro sul retro del tablet. Per quanto riguarda le prestazioni, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i nuovi ‌iPad‌ Pro con iPadOS saranno probabilmente dotati del chip M2, che è ancora più potente dell’attuale chip ‌M1‌ dell’‌iPad Pro‌ e del nuovo iPad Air di quinta generazione, appena lanciato.