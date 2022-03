MacBook Air 2022, per Kuo sarà tutto nuovo ma con M1

Per chi non si stanca mai delle novità Apple, insieme a tutte quelle presentate nel keynote Peek Performance dell’8 marzo, arriva praticamente in contemporanea un nuovo report dell’analista Ming Chi Kuo che anticipa MacBook Air 2022: sarà un portatile ultra leggero con design e chassis completamente rinnovati, sarà proposto in molte più colorazioni rispetto a quanto visto fino a oggi ma, contrariamente a quanto indicato da altre fonti, funzionerà con processore Apple Silicon M1.

Kuo offre altri due dettagli interessanti: schermo e tabella di marcia di produzione. Come prevedibile questa macchina non metterà a disposizione uno schermo con tecnologia mini LED, ottima per la qualità di visualizzazione ma troppo costosa per essere impiegata nel portatile più economico nel listino Apple. Nemmeno il monitor Apple Studio Display introdotto insieme a Mac Studio dispone di questa tecnologia, per ora riservata a Pro Display XDR e ai MacBook Pro 2021 da 14” e 16”. Per altri dispositivi mini LED Apple occorre aspettare.

Infine secondo l’analista la produzione di MacBook Air 2022 M1 inizierà entro la fine di giugno oppure nel terzo trimestre di quest’anno, indicando così il possibile arrivo tra giugno o al limite a settembre. Tutto combacia con le numerose anticipazioni che finora sono emerse da leaker e diverse fonti, con l’unica importante eccezione del processore, perché tutti gli altri puntano ad Apple M2 di nuova generazione.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se si tratta di un refuso nel report di Kuo, ma in questo caso l’analista lo correggerebbe nel giro di poche ore. Su questo dettagli non rimane che attendere ulteriori report in vista dell’annuncio di Apple più avanti nel corso dell’anno.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022

Tra le colorazioni previste in arrivo, una palette simile a quella degli iMac 24″, quindi potenzialmente blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola, con cornici del display e tastiera in tinta bianco sporco, anche questo proprio come iMac 24.

Tutto quello che è emerso finora su MacBook Air 2022 è riassunto in questo articolo di macitynet.