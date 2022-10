Iliad Flash 160 è la nuova super offerta voce e dati

Le offerte Flash di iliad sono famose e apprezzate per piani voce e dati ricchi di giga a prezzi abbordabili: dopo aver rinnovato per diverse volte la precedente offerta Flash 150, ora l’operatore incrementa ulteriormente il pacchetto con la nuova offerta Flash 160, che naturalmente include ben 160GB di traffico dati al mese sempre allo stesso prezzo di 9,99 euro al mese.

Iliad dichiara che si tratta dell’offerta voce e dati più ricca della sua storia. I 160GB di traffico dati incluso si intende sia sulle reti 5G dove disponibili, sia su quelle 4G+ e 4G, senza limiti di velocità. Oltre a minuti di chiamate e messaggi SMS illimitati, Flash 160 include anche 9GB di traffico dati per navigare in Europa. Come sempre, anche per questa nuova offerta, iliad dichiara zero costi nascosti e zero vincoli, impegnandosi a non aumentare mai i prezzi con rimodulazioni.

iliad Flash 160, prezzo e disponibilità

Come già avvenuto con le offerte Flash precedenti, anche la nuova Flash 160 è proposta allo stesso prezzo di 9,99 euro al mese. Si tratta di una offerta a tempo: chi vuole abbonarsi ha tempo solo fino al 10 novembre, al termine della scadenza iliad potrebbe prorogare o meno la promozione. Negli scorsi giorni iliad ha presentato la nuova iliadbox fibra con Wi-Fi 6.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.