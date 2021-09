Apple mantiene il primato nella crescita del mercato smartwatch

Apple Watch sta mantenendo il suo dominio nel settore degli smartwatch, con alkcuni studi di mercato che hanno già riportato una quota oltre il 50% per la Mela. Arriva la conferma, che spiega anche il motivo di questo primato: è in calo il mercato dei dispositivi da polso più basilari, come i fitness tracker più economici.

A livello globale, il mercato dei dispositivi indossabili è cresciuto del 5,6% su base annua nel secondo trimestre del 2021, raggiungendo 40,9 milioni di unità in totale, secondo Canalys. Questo mercato include smartwatch come Apple Watch, Fitbit o Xiaomi Mi Band 6.

Sostenuta dal lancio della Mi Smart Band 6, Xiaomi ha effettivamente superato Apple come fornitore di dispositivi indossabili da polso più venduti nel secondo trimestre, registrando il 19,6% del mercato e 8 milioni di spedizioni, rispetto al 19,3% e 7,9 milioni di spedizioni per Apple.

Tuttavia, Apple sembra ancora crescere più velocemente di Xiaomi, con una crescita del 29,4% su base annua, rispetto al 2,6% dell’azienda cinese. Nella categoria degli smartwatch, che esclude i dispositivi indossabili più basilari, Apple è ancora la protagonista indiscussa. In questo settore Apple ha avuto il 31,1% del mercato degli smartwatch nel secondo trimestre, seguita da Huawei con il 9% (dunque molto lontana), con Garmin che si è piazzata al terzo posto, con il 7,6%.

Canalys rileva, inoltre, che il mercato degli smartwatch sta iniziando a eclissare quello generale dei wearable. Le spedizioni di dispositivi indossabili di base e fitness tracker hanno iniziato il loro declino nel quarto trimestre del 2020. Entro il secondo trimestre del 2021, le spedizioni sono crollate del 23,8% a 15,5 milioni di unità.

D’altro canto, gli smartwatch stanno iniziando a cannibalizzare il terreno delle band più economiche. Le spedizioni totali di wearable hanno raggiunto i 25,4 milioni nel secondo trimestre del 2021, con un aumento del 37,9% anno su anno. Gli smartwatch ora rappresentano anche il 62% del mercato globale di tutti gli indossabili da polso.