In Apple Mappe arrivano i trasporti pubblici in diverse nazioni europee

Nelle ultime 48 ore, Apple Mappe ha ampliato la copertura delle sue indicazioni sui mezzi pubblici in tutta Europa. Utilizzando l’app, i viaggiatori nelle città di Francia, Germania, Spagna e altri paesi dell’UE saranno adesso in grado di accedere agli orari di partenza e alle rotte di transito di vari mezzi di trasporto pubblici, tra cui autobus, tram, treni della metropolitana e altro ancora. Il servizio, ricordiamo, è attivo anche a Roma.

Nel momento in cui scriviamo Apple non ha ancora aggiornato il suo elenco ufficiale di città per le quali Mappe offre i dati sul transito di mezzi pubblici, probabilmente perché alcune delle informazioni in tempo reale non sono state ancora distribuite. Al momento sono stati segnalati alcuni casi secondo cui alcune città dei paesi sopra menzionati presentano ancora una copertura delle informazioni di trasporto irregolare. In verità, si tratta quasi certamente di una release incrementale, che raggiungerà pian piano tutti i diversi paesi. Il roll out appena iniziato potrebbe impiegare anche qualche giorno ad essere ultimato.

Ricordiamo che Google Maps supporta le indicazioni di transito già da diversi anni, mentre Apple Mappe ha costantemente recuperato informazioni dettagliate sul percorso dei mezzi pubblici negli ultimi anni e si appresta, entro la fine del 2020, ad offrire agli utenti un comparto mappe completamente aggiornato.

La copertura dei dati di transito dei mezzi pubblici è iniziata per Apple nel 2015 con un lancio soft a Baltimora, Berlino, Boston, Chicago, Londra, Los Angeles, Città del Messico, New York, Filadelfia, San Francisco, Sydney, Toronto e Cina. Da allora, Apple ha ampliato la funzionalità in molte altre regioni del mondo, tra cui ricordiamo è presente anche Roma.

Tutte le informazioni riguardanti le ultime novità di Apple Mappe in iOS 13 le trovate direttamente a questo indirizzo.