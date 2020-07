Mappe di Apple ora con indicazioni per i trasporti pubblici in Islanda

Apple ha integrato in Mappe itinerari e orari dei trasporti pubblici per l’Islanda permettendo agli utenti di iPhone di individuare gli itinerari dei trasporti pubblici a Reykjavik e dintorni.

Gli utenti della Repubblica d’Islanda, riferisce Macrumors, ora possono selezionare i mezzi pubblici per ottenere le indicazioni tra due posizioni. Le informazioni dettagliate sui trasporti in Mappe (il supporto per i sistemi e gli orari del trasporto pubblico metropolitano, gli ingressi e le uscite della metro) sono arrivate nel 2015 con iOS 9. L’app di Apple inizialmente forniva solo su poche città ma queste sono ora molte di più (l’elenco completo è qui). Quando l’utente pianifica un viaggio, Mappe è in grado di proporgli un insieme di spostamenti in treno, metropolitana, autobus e a piedi, e presenta le attività nelle vicinanze, come ristoranti, locali, negozi e tanto altro.

È possibile visualizzare mappe e orari dettagliati dei trasporti, con itinerari a piedi per raggiungere le stazioni più vicine, inclusi gli ingressi e le uscite della metro riportati con precisione sulla mappa per decine di città USA.

Apple sta lavorando da tempo per migliorare in vari modi Mappe. In iOS 14, iPadOS 14 e macOS Big Sur (versioni al momento nelle mani dei soli sviluppatori) è ancora più facile navigare ed esplorare grazie a nuove indicazioni per i ciclisti, itinerari per i veicoli elettrici e Guide curate delle città. Le indicazioni per i ciclisti tengono conto dell’altitudine, del traffico e della presenza di scalinate lungo il percorso.

Gli itinerari per i veicoli elettrici includono le stazioni di ricarica lungo il tragitto in base al livello di ricarica del veicolo e ai tipi di ricarica. Le guide delle città propongono un elenco curato di luoghi interessanti da visitare, creato a partire da una selezione di risorse affidabili. Le Guide sono ottime per scoprire nuovi ristoranti o attrazioni e per mettere alla prova i consigli dei marchi più famosi, tra cui AllTrails, Complex, The Infatuation, TimeOut e The Washington Post.