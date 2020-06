Apple Maps, trasporti pubblici in tempo reale disponibili in nuove nazioni

Le informazioni sui trasporti pubblici in tempo reale su Apple Maps arrivano adesso in più paesi e aree metropolitane. Lo ha specificato Apple nella sua pagina di disponibilità delle funzionalità.

Oltre alle normali informazioni sul trasporto pubblico, Apple evidenzia ora diverse regioni in cui le informazioni sul transito vengono visualizzate in tempo reale. Questi includono tutto il Canada, l’Inghilterra, i Paesi Bassi, la Scozia, la Svezia e il Galles, nonché 32 regioni metropolitane in Australia, Cina e Stati Uniti.

Nel frattempo, il supporto per la funzionalità “Qui vicino” di Apple è stato ampliato ed è ora disponibile nei seguenti 31 paesi: Argentina, Belgio, Brasile, Croazia, Repubblica Ceca, El Salvador, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Italia , Macao, Messico, Montserrat, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Spagna, Taiwan, Tailandia, Turchia e Vietnam.

La navigazione turn by turn, invece, ora copre anche le Isole Aland, Anguilla, Aruba, Bahamas, Bermuda, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cile, Cina, Dominica, Repubblica Dominicana, Grecia, Grenada, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, territori palestinesi, St. Barth, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Isole Turks e Caicos e Uruguay.

Altrove, Apple ha aggiunto altri 45 aeroporti in cui sono disponibili le mappe degli interni, tra cui l’aeroporto di Madrid, Praga e Istanbul. Apple ha inoltre elencato le 10 città statunitensi in cui è disponibile Look Around: Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Oahu, Filadelfia, San Francisco e Washington.

In molti casi, queste funzionalità sono disponibili nelle posizioni elencate da alcune settimane, ma Apple è spesso lenta a confermare gli aggiornamenti e inserirli nella sua pagina di disponibilità delle funzionalità.

Tutte le informazioni riguardanti le ultime novità di Apple Mappe in iOS 13 le trovate direttamente a questo indirizzo.