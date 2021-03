Apple Mappe mostra le informazioni Covid per gli aeroporti

Viaggiare fuori dal comune di residenza no, ma all’estero si: tutti fermi e chiusi tranne pochissimi che per lavoro o meglio ancora per il tempo libero possono ora usare Mappe di Apple per visualizzare informazioni e indicazioni per le pratiche Covid negli aeroporti prima di prendere un aereo.

Gli utenti possono cercare l’aeroporto desiderato in Apple Mappe per visualizzare immediatamente la pagina dedicata alle misure e requisiti per la pandemia, incluso distanziamento sociale, mascherina e così via. Questo indipendentemente che si usi l’app su iPhone, iPad o Mac. Questo è possibile grazie alla collaborazione di Apple con Airports Council International, siglato ACI, l’organizzazione che rappresenta le autorità aeroportuali globali.

I dati provengono così dal portale delle misure sanitarie ACI che raccoglie tutte le precauzioni e le misure sanitarie implementate negli aeroporti di tutto il mondo. Dati che l’organizzazione mette a disposizione sotto forma di API per tutti gli sviluppatori che desiderano implementarli nelle proprie app.

«La visualizzazione di queste informazioni in Apple Maps contribuirà a rendere questi dati cruciali molto più ampiamente accessibili ai passeggeri. Ciò aiuterà i passeggeri a pianificare i loro viaggi e ad essere rassicurati sul fatto che la loro salute e sicurezza rimangono una priorità per il settore mentre lavoriamo tutti per un ritorno sostenuto alle operazioni e alla connettività globale» dichiara Luis Felipe de Oliveira, Direttore generale mondiale ACI.

Per i passeggeri, ACI aggiunge che informazioni più dettagliate possono essere trovate anche sulla sua app mobile Check & Fly e sul suo portale passeggeri dedicato. Nel momento in cui scriviamo l’app Apple Mappe mostra al volo le informazioni sanitarie anti Covid per i principali aeroporti in Italia, Roma Fiumicino incluso, ma non per esempio per Milano Malpensa o Milano Linate. In ogni caso è probabile che la copertura degli scali venga ampliata nei prossimi giorni.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia di coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.