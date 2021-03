Il prototipo Leica firmato Jony Ive sarà venduto all’asta

Un raro prototipo di una fotocamera Leica realizzato dall’ex Chief Design Officer di Apple, Jony Ive, e dal famoso designer Marc Newson sarà venduto all’asta a giugno. Il prezzo di partenza dell’asta per il dispositivo, descritto come in condizione di grado “B+”, è fissato a 100.000 euro, ma la casa d’aste Leitz Photographica è quasi sicura che sarà battuto per una cifra compresa tra i 200 e i 250.000 euro.

Questo prototipo Leica è stato realizzato da Jony Ive e Marc Newson durante i lavori di progettazione e costruzione della fotocamera Leica M in edizione (RED), che fu poi venduta durante un’asta di beneficienza nel 2013 per 1,51 milioni di euro. Mentre quest’ultima condivideva parte del design del Mac “grattuggia-formaggio” il prototipo in questione è caratterizzato da una finitura lucida che sembra una vera e propria calamita per le impronte digitali.

Questa fotocamera più unica che rara fa parte di uno degli ultimi prototipi che sono stati realizzati durante la fase di sviluppo finale del progetto e, sebbene venga accompagnata da un obiettivo Apo-Summicron 2/50 mm ASPH, nell’inserzione della casa d’aste non si menziona alle sue capacità di funzionamento, quindi potrebbe trattarsi anche di un dispositivo “morto” da chiudere a chiave dietro una vetrinetta e nient’altro.

«Con corpo in alluminio splendidamente scolpito e con obiettivo Apo-Summicron 2/50 mm ASPH abbinato, mostra caratteristiche distintive per cui entrambi i designer sono famosi. Alla fine del progetto, è stata realizzata una sola fotocamera che poi è stata battuta all’asta nel 2013 per l’incredibile cifra di 1,8 milioni di dollari!» si legge nella descrizione. «Il prototipo che abbiamo il piacere di offrire mostra la fase di sviluppo finale, quando la fotocamera ha raggiunto la sua forma definitiva dopo che centinaia di parti del prototipo sono state realizzate e provate. E’ un bellissimo pezzo di design e un’opportunità molto speciale per i collezionisti Leica!»

All’epoca, Leica disse che erano stati realizzati 561 modelli e quasi 1.000 componenti prototipali: la Leica in edizione (RED) firmata Jony Ive e Marc Newson come dicevamo fu venduta durante un’asta di beneficienza che includeva altri 40 altri articoli unici dalla vendita dei quali furono raccolti complessivamente circa 26 milioni di dollari.

