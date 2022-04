Apple Mappe integra gli avvisi di sicurezza Haas Alert in USA

Apple Mappe in USA ora fornisce indicazioni in tempo reale sui pericoli della strada, sfruttando il servizio HAAS Alert Safety Cloud. HAAS Alert, società specializzata in tecnologie di sicurezza cloud e che fornisce sistemi in grado di fornire avvisi di sicurezza direttamente ai veicoli, ha annunciato che l’app Mappe di Apple ora fornisce indicazioni in tempo reale relative a pericoli sulla strada, sfruttando il servizio HAAS Alert Safety Cloud, permettendo all’app di mostrare notifiche su potenziali problematiche di sicurezza imminenti.

HAAS Alert riferisce che HAAS Safety Cloud è la “più completa e affidabile piattaforma digitale per la sicurezza stradale”; i conducenti nei pressi di veicoli di emergenza, soccorritori, zone con lavori in corso e altri pericoli, possono ricevere notifiche sulle Mappe di Apple, permettendo di aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Jeremy Agulnek, vice presidente senior responsabile Connected Vehicle di HAAS Alert, plaude Apple per la scelta, evidenziando come questa possa essere di aiuto per la guida sicura, e un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo zero incidenti, azzerando le vittime da incidenti stradali e gli infortuni.

Anche negli USA aumentano le problematiche legate alla sicurezza stradale, dovute anche ai comportamenti sbagliati dei conducenti in relazione alle crescenti fonti di distrazione, con utenti alle prese con dispositivi mobili e sistemi di infotainment avanzati e altre innovazioni che distraggono più che mai i conducenti. Mappe di Apple includeva già alert relativi alla sicurezza ma il supporto di fonti come HAAS Safety Cloud permetterà di aumentare ulteriormente l’affidabilità del servizio.

Apple è costantemente al lavoro per migliorare le sue Mappe: negli scorsi giorni in Regno Unito sono stati avvistati operatori dotati di nuovi zaini carichi di telecamere e sensori per migliorare mappe e strade a livello pedonale, inclusa la funzione Look Around. Per tutte le notizie che ruotano attorno al servizio Apple Mappe il link da seguire è direttamente questo.