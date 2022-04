Apple Business Essentials ora è disponibile per tutti in USA

Apple ha lanciato ufficialmente il suo servizio Apple Business Essentials a tutti i clienti delle piccole imprese negli Stati Uniti, portando la gestione dei dispositivi, il supporto e l’archiviazione in un unico pacchetto fornito da Apple. Il servizio, che Apple ha annunciato a novembre 2021, raggruppa una serie di servizi incentrati sul business in un abbonamento unico e flessibile per piccole imprese e utenti aziendali. Apple la definisce una “soluzione completa” per le piccole imprese.

Il programma supporta il sistema di gestione dei dispositivi di Apple, che semplifica il ciclo di vita dell’MDM (gestione dei dispositivi mobili) dalla configurazione agli aggiornamenti. Fornisce inoltre una forte sicurezza, supporto prioritario e archiviazione e backup dei dati integrati. Ad esempio, Apple Business Essentials fornisce meccanismi di sicurezza come la possibilità di imporre FileVault e Activation Lock. C’è anche un’opzione per mantenere separati i dati personali e i dati aziendali sui dispositivi gestiti.

Apple fornisce anche spazio di archiviazione iCloud che può essere sincronizzato tra i dispositivi gestiti e tenuto separato dai dati personali. Il supporto iCloud offre agli utenti aziendali la possibilità di eseguire il backup, la sincronizzazione e la collaborazione. Apple afferma che il programma supporterà gli ID Apple gestiti legati a Microsoft Azure Active Directory e, più avanti in primavera, ai servizi di identità di Google Workspace.

Insieme al debutto del servizio annunciato, Apple ha anche svelato l’opzione per aggiungere AppleCare+ for Business ai propri piani, che offre supporto prioritario, incluso l’accesso all’assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, formazione per il personale IT e gli amministratori e fino a due riparazioni del dispositivo un anno per piano. Ogni singolo dipendente può avviare le riparazioni direttamente dall’app Apple Business Essentials. Un tecnico formato da Apple sarà in grado di riparare i dispositivi in ​​loco in sole quattro ore.

Apple offre tre piani Apple Business Essentials separati e personalizzabili: un piano per dispositivo singolo a 2,99 dollari al mese (2,70 €), un piano per più dispositivi da 6,99 dollari per utente al mese (6,29 €) e un piano per più dispositivi con più spazio di archiviazione a 12,99 dollari per utente al mese (11,69 €).

Inoltre, Apple offre anche a tutti i nuovi clienti una prova gratuita di due mesi per il servizio. Tutte le immagini e le fotografie sono di Apple.