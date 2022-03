La coalizione per l’equità delle app perde una figura chiave

La Coalition for App Fairness (CAF), letteralmente Coalizione per l’equità delle app, che comprende Epic Games, Spotify e la società madre di Tinder, impegnata nella lotta antitrust contro Apple per le commissioni dell’App Store, ha perso una seconda pedina chiave. Nel dicembre dello scorso anno, il responsabile ufficio legale di Spotify, Horacio Gutierrez, ha lasciato la società per unirsi a Disney. Adesso, anche il direttore esecutivo del CAF, Meghan DiMuzio, passa ad altra compagnino.

La CAF è stata costituita nel 2020 da un piccolo gruppo di società, guidate da Epic Games, Spotify e Tile, ognuna delle quali stava affrontando lotte giudiziarie contro Apple. Il gruppo di pressione non ha fatto mistero della sua nemesi:

Ogni giorno, Apple tassa i consumatori e schiaccia l’innovazione. La Coalition for App Fairness è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro fondata da aziende leader del settore per sostenere la libertà di scelta e una concorrenza leale in tutto l’ecosistema delle app

Il gruppo ha chiesto app store iOS indipendenti e commissioni più basse per gli sviluppatori. Horacio Gutierrez di Spotify è stato una figura di spicco nella lotta di CAF contro Apple, descrivendo l’azienda di Cupertino in termini poco lusinghieri:

C’è molto da ammirare di Apple, ma la mia azienda, Spotify, ha visto un altro lato brutale. Apple progetta, sviluppa e vende alcuni dei prodotti hardware più desiderabili al mondo. E per molti, Steve Jobs rimane una figura di riverenza, dando al business che ha creato un bagliore duraturo. La mia attività è una delle poche che insiste sul fatto che sotto questa scocca esterna c’è un bullo spietato che usa il suo dominio per far zoppicare i concorrenti.

Il dirigente ha lasciato Spotify, nemico di Apple, per unirsi a Disney, alleato di Apple. Adesso, Foss Patents ha notato che anche il direttore esecutivo del CAF, Meghan DiMuzio, sta iniziando un nuovo lavoro presso un’altra società.

La dirigente stessa della coalizione per l’equità delle app ha confermato su LinkedIn che “non potrebbe essere più entusiasta di unirsi a Anheuser Busch [gigante del settore della birra] per guidare i loro sforzi di reputazione aziendale”. Formalmente, ha lavorato presso Forbes Tate, un’importante società di lobbying che gestisce efficacemente il CAF per Epic, Spotify e Match Group.

La partenza arriva prima della scadenza di questa settimana per Apple per rispondere all’appello nella sua battaglia legale con Epic Games. Entrambe le società hanno rivendicato la vittoria nel caso, nonostante la possibilità di appello.

Ricordiamo che la causa madre relativa alle commissioni del 30% e ai metodi di pagamento alternativi è quella che vede contrapporti Epic ad Apple. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.