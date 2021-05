Ford Mustang Mach-E, consegnata la prima in Italia

La prima Mustang Mach-E è stata consegnata in Italia, nella provincia di Varese, con le chiavi del veicolo consegnate dal titolare del Gruppovis, Filippo Ruggerone, alla presenza di Alessandro Rocco, Area Manager Ford Italia.

Mustang Mach-E è configurabile in due versioni: una a trazione posteriore, con una dotazione di serie che include un sistema di infotainment e connettività di ultima generazione e il Ford Co-Pilot con le principali tecnologie di assistenza alla guida; l’altra versione a trazione integrale aggiunge elementi distintivi quali i cerchi da 19″, le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in carbon look.

Il pacco batterie agli ioni di litio, montato sul primo SUV elettrico dell’Ovale Blu, offre due livelli di potenza abbinati sia alla trazione posteriore, sia a quella integrale: da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh che garantisce un’autonomia massima fino a 610 km secondo il protocollo WLTP.

Il sistema SYNC di nuova generazione, con schermo da 15.5 pollici, apprende dai comportamenti del conducente (machine learning) e offre la modalità di aggiornamento Over-The-Air. Phone-As-A-Key consente, tramite smartphone, di aprire l’auto senza utilizzare la chiave e One Pedal Drive restituisce maggiore energia cinetica alla batteria, garantendo migliore efficienza.

Il SUV elettrico è acquistabile on line sulla piattaforma e-commerce Market Place dedicata, segnando un’ulteriore evoluzione nell’esperienza di acquisto del consumatore. I prezzi partono da 66.850 euro.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.