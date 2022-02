Apple minaccia di cancellare uno store in Canada

Un nuovo rapporto proveniente dal Canada afferma che Apple sta minacciando di ritirarsi dal progetto di aprire un nuovo flagship store della catena Apple Retail nel Paese. Secondo quanto riferito, Apple aveva firmato un contratto di locazione per oltre 15.000 piedi quadrati, circa 1.390 metri quadrati di spazio commerciale, ma ora starebbe pensando di fare marcia indietro per i ritardi di costruzione.

A riferirlo è il The Globe and Mail, secondo cui l’edificio destinato ad ospitare il nuovo store Apple attualmente in costruzione sarebbe “l’edificio residenziale più alto” nel Canada, con ben 85 piani. Soprannominato “The One”, il grattacielo è stato sviluppato da Sam Mizrahi, e il punto vendita di Apple si troverebbe proprio al piano terra. Il rapporto di oggi indica che sarebbe il “flagship store” di Apple a Toronto e presenterebbe “un’architettura in vetro accattivante e un soffitto altissimo”.

Progettato da Foster + Partners, lo store di Apple sarà, o forse sarebbe stato, caratterizzato da “sette strati di vetro senza interruzioni”. Il contratto di locazione della società tecnologica era di oltre 15.000 piedi quadrati, di cui oltre 9.000 piedi quadrati al piano terra. Come parte dell’accordo, Mizrahi ha accettato di pagare l’architetto di Apple per coprire il costo di progettazione del negozio, che a metà ottobre ammontava a 6,24 milioni di dollari.

Una clausola del contratto iniziale presumibilmente dà ad Apple la possibilità di “uscire senza penalità se lo sviluppatore non rispetta determinate scadenze”. Mizrahi Developments, tuttavia, afferma di non aver “mancato le scadenze” e che Apple “non ha più la possibilità di recedere dal contratto di locazione”.

Come altri progetti immobiliari commerciali, The One ha sofferto di rallentamenti dovuti alla pandemia di COVID-19. Inoltre, Mizrahi ha dichiarato di essere stato costretto ad attendere che Apple scegliesse un design per il vetro del negozio, oltre ad affrontare altri ritardi fuori dal suo controllo, tra cui uno sciopero degli idraulici in tutta la provincia nel 2019.

Apple non ha attualmente commentato la situazione, e a questo punto non è chiaro se la multinazionale di Cupertino andrà avanti con la sua minaccia di ritirarsi dallo sviluppo, o se il tribunale glielo permetterà.

Negli scorsi giorni Apple ha svelato il nuovo store di Abu Dhabi sull’isola di Al Maryah. Tutte le notizie di macitynet che parlano degli Apple Store sono disponibili a partire da questa pagina.