In offerta Redmi Note 11 Pro e Pro 5G a partire da meno di 300 euro

Presentati da poco, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro sono già in offerta a partire da meno di 300 euro. Si tratta degli ultimi dispositivi di punta di questa serie, entrambi dotati di dotati di caratteristiche tecniche d’impatto. Potete acquistare il modello 5G direttamente a questo indirizzo, mentre il modello Pro standard si acquista direttamente cliccando qui.

Partiamo dai punti che i due terminali hanno in comune. Entrambi dispongono di un pannello DotDisplay fullHD+ 120Hz da 6,67 pollici, dunque offrono un impianto di visualizzazione pressoché identico. La vera differenza sta all’interno, con la variante 5G che viene alimentata dal SoC Snapdragon 695, mentre il modello standard include il processore MediaTek Helio G96.

Ancora, entrambi i dispositivi condividono parte delle varianti di memoria, essendo disponibili nei modelli RAM LPDDR4X da 6 GB e 8 GB. La variante da 6 GB di RAM offre sia 64 GB che 128 GB di memoria flash UFS 2.2, mentre il modello da 8 GB di RAM viene proposto solo nella variante da 128 GB di ROM.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh, presente in entrambi i terminali, che dunque non temono concorrenti quando si tratta di autonomia. Peraltro, entrambi i dispositivi supportano la ricarica cablata veloce da 67W.

Anche quando si tratta di selfie camera i dispositivi condividono lo stesso hardware, presentando una fotocamera selfie da 16 megapixel, mentre sul lato posteriore ci sono differenze sostanziali.

Da questo punto di vista, infatti, il Redmi Note 11 Pro 5G offre all’utente tre fotocamere, con il sensore principale da 108 megapixel, affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il Redmi Note 11 Pro, invece, è dotato di quattro fotocamere posteriore. Una principale da 108 megapixel, una fotocamera ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

Si tratta di smartphone che godono di un sistema di sicurezza basato su un Touch ID laterale, quindi non sotto schermo. Ancora, entrambi offrono slot per due schede SIM, anche se è possibile sacrificarne uno per espandere la memoria interna tramite MicroSD. Su ambo gli smartphone sono presenti altoparlanti stereo e ingresso jack per cuffie da 3,5 mm. Hanno lo stesso aspetto e misurano 164,19 x 76,1 x 8,12 mm, mentre pesano 202 grammi.

Potete acquistare il modello standard direttamente a questo indirizzo a partire da poco meno di 300 euro sfruttando i coupon disponibili sulla pagina stessa del prodotto; se invece volete acquistare il modello Pro 5G potete cliccare a questo indirizzo, sfruttando sempre i coupon che appaiono nella prima pagina poso sotto il prezzo.