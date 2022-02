Apple rende obsoleti iPhone 6 Plus e il primo iPad lightning

Il primo phablet Apple iPhone 6 Plus e iPad di quarta generazione sono stati classificati da Apple come obsoleti, il che significa che il supporto per la manutenzione e la riparazione sono estremamente limitati per questi dispositivi.

Apple definisce per la prima volta un dispositivo come “vintage” quando non è più in vendita da cinque anni. Entro questa data Apple fornisce assistenza e parti di ricambio per i propri dispositivi, ma dopo tale scadenza, le riparazioni dipendono da quali componenti un negozio riesce a ottenere.

L’ultimo iPhone ad essere classificato come vintage è iPhone 6 Plus, introdott da Apple nel 2014. Sia iPhone 6 Plus- che iPhone 6 lanciato in contemporanea – sono ormai lontani dal design dell’attuale generazione, se si esclude iPhone SE.

iPhone 6 e iPhone 6 Plus erano più grandi dei loro predecessori e introdussero un nuovo chassis più sottile. iPhone 6 aveva uno schermo da 4,7 pollici, rispetto a quello da 4 pollici di iPhone 5s, mentre iPhone 6 Plus era andato oltre, e con un display da 5,5 pollici è diventato il primo telefono di grandi dimensioni di Apple.

Occorre rilevare che iPhone 6 non è ancora stato inserito nella lista dei prodotti vintage di Apple, come segnala AppleInsider. Questo perché Apple ha continuato a vendere iPhone 6 per tre anni dopo aver interrotto la vendita di iPhone 6 Plus con il rilascio della famiglia iPhone 7.

iPad di quarta generazione ha segnato il passaggio al connettore Lightning, dopo tanti anni di militanza del connettore a 30 pin, presente anche sul modello precedente iPad di terza generazione.

Ricoriamo infine che nei mesi scorsi il primo Apple Watch è entrato nella lista dei prodotti vintage, la prima fase che prossimamente lo porterà ad essere poi ammesso a quella dei dispositivi obsoleti ed essere così escluso dalle riparazioni ufficiali.