Apple Music arriva sui televisori smart LG

Poco più di un anno fa l’app Apple Music ha fatto il suo debutto sulle smart TV Samsung, e di recente è approdato anche su console Sony PS5: adesso sembra che il periodo di esclusività per le TV Samsung sia scaduto, così Apple Music risulta disponibile anche nel negozio digitale di app per televisori smart LG.

Ciò significa che gli abbonati ad Apple Music potranno adesso trasmettere in streaming la loro intera libreria musicale, playlist, stazioni radio e altro direttamente dalla TV LG (compatibile), senza la necessità di una Apple TV o di un’altra console aggiuntiva.

L’interfaccia e l’esperienza utente generale sono molto simili a ciò che i proprietari di Apple TV ottengono su tvOS, con un elegante schema di navigazione con la barra delle schede.

La nuova app offre un accesso completo all’esperienza di Apple Music, sia per quanto riguarda l’ampiezza dei contenuti, sia per quel che concerne l’accesso completo alla libreria, playlist editoriali e algoritmiche, con tanto di supporto ai video musicali. L’app per televisori LG supporta anche i testi in tempo reale di Apple Music, così da poter avere un’esperienza completa nella schermata Now Playing.

Non è chiaro se questa app supporti i formati audio più avanzati, come Dolby Atmos o Lossless. Queste funzionalità generalmente richiedono molta potenza di elaborazione. Se si desidera ottenere queste funzionalità anche sul televisore, il consiglio è di utilizzare un box Apple TV collegato. Al momento non si conosce nemmeno l’esatta compatibilità dell’app con le varie generazioni di TV LG. Il modo più semplice per scoprirlo è accedere all’app store sul televisore LG e cercare “Apple Music”.

Ricordiamo che dall’inizio di novembre è disponibile una nuova promozione che permette di avere tre mesi gratuiti di Apple TV+ sui televisori LG in 80 paesi, Italia inclusa. Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Music sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di LG si parte da questa pagina.