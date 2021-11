LG offre tre mesi gratis di Apple TV+

A partire dal 16 novembre, i possessori di Smart TV LG di oltre 80 paesi potranno usufruire di tre mesi di prova gratuita di Apple TV+. La promozione si applica a tutti i modelli 8K e 4K delle serie di TV immesse per la prima volta sul mercato dal 2016 al 2021, ed è disponibile per coloro che si accrediteranno all’iniziativa Apple TV+ entro il 13 febbraio 2022.

Per usufruire dell’offerta basterà accedere a LG Content Store e seguire le istruzioni sullo schermo oppure cliccare sul banner pubblicitario di Apple TV+ nella schermata principale dei TV LG. Apple TV+, disponibile su tutti gli Smart TV LG, è il primo servizio di abbonamento video con soli contenuti originali e ospita alcuni dei nomi più famosi dell’attuale panorama cinematografico.

La piattaforma propone film e serie tv originali premiati dalla critica, tra cui la serie comedy dal successo globale Ted Lasso, interpretata e prodotta da Jason Sudeikis, The Morning Show, interpretata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e l’epica saga sulla costruzione del mondo Foundation, il primo adattamento televisivo dell’iconica serie di libri di Isaac Asimov. Nuovi titoli faranno il loro debutto proprio questa settimana, come Dr. Brain, la prima serie coreana in lingua originale basata sul famoso webtoon di Hongjacga, e Finch, con Tom Hanks che segna il seguito del grande successo globale di Greyhound su Apple TV+.

Per vivere al meglio l’intera programmazione di Apple TV+, gli Smart TV di LG sono attrezzati con le migliori tecnologie audio e video: Dolby Atmos e Dolby Vision IQ garantiscono una esperienza immersiva per tutti i titoli Apple TV+ masterizzati con le tecnologie all’avanguardia di Dolby.

Per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di visione sui modelli a partire dal 2018, il telecomando puntatore di LG permette di navigare tra i contenuti di Apple TV+ in maniera rapida e intuitiva. Gli spettatori possono cercare, scoprire e iniziare a guardare i contenuti del servizio streaming di Apple semplicemente puntando il telecomando o utilizzando i comandi vocali grazie al microfono integrato.