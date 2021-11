WhatsApp darà potere totale su Ultimo accesso

Presumibilmente presto in WhatsApp potremo scegliere chi potrà vedere o meno il nostro stato di ultimo accesso. Tutti gli utenti di WhatsApp sanno bene che la visualizzazione dello stato ultimo accesso può essere un coltello a doppia lama: qualche nostro contatto potrebbe arrabbiarsi per un messaggio a cui non abbiamo ancora risposto, nonostante l’app sia già stata aperta dopo la ricezione, oppure ancora lo stato di ultimo accesso può indicare ai genitori che gli orari del figlio non combaciano con il resoconto ufficiale.

Come dicevamo, finora lo stato di ultimo accesso di WhatSapp può essere personalizzato ma in modo limitato, scegliendo tra la visualizzazione per tutti, solo per i contatti dell’utente oppure per nessuno. Ma per alcuni utenti della versione beta dell’app è già possibile personalizzare meglio questa funzione grazie alla nuova voce I miei contatti eccetto…Selezionandola è possibile includere i nomi dei nostri contatti che non potranno visualizzare il nostro stato di ultimo accesso.

Naturalmente tutti i contatti in generale potranno continuare a vedere data e ora del nostro ultimo accesso, ma in questo modo sarà possibile creare una lista di contatti esclusi. In questo articolo riportiamo una schermata pubblicata da WAbetainfo che mostra la nuova opzione in arrivo.

Come succede praticamente sempre per le nuove funzioni in arrivo su WhatsApp, lo sviluppatore non ha rilasciato informazioni sulla data di arrivo ma, considerando che la funzione è già disponibile in beta, è molto probabile che non dovremo attendere molto per poterla utilizzare.

Nelle scorse ore è trapelata la notizia che WhatsApp sta lavorando all’app universale per Mac e iPad sfruttando gli strumenti di programmazione Catalyst di Apple. Invece per iniziare a usare WhatsApp su più dispositivi e anche su Mac, anche quando il nostro smartphone è scarico o non è a portata di mano, rimandiamo a questo tutorial di macitynet.