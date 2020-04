Apple e Samsung portano Apple Music sui televisori Samsung

Samsung è stato il primo costruttore ad annunciare e portare Apple TV sui propri televisori, ora la collaborazione tra le multinazionali di Cupertino e Seul prosegue con l’arrivo di Apple Music sui televisori Samsung.

Il servizio di musica in streaming targato Apple porta così 60 milioni di brani per l’ascolto in 100 nazioni sui televisori Samsung. Gli utenti possono scaricare l’app Apple Music all’interno dello store digitale di app di Samsung direttamente dal televisore. Per iniziare a riprodurre la musica in streaming è sufficiente inserire le credenziali del proprio account, questo per chi naturalmente è già abbonato ad Apple Music.

In ogni caso anche chi non ha mai usato Apple Music può iniziare e completare la registrazione direttamente sul proprio televisore Samsung. In questo caso si ha diritto allo stesso periodo di prova gratuita di 3 mesi, promozione impiegata da Apple per promuovere il suo servizio di musica fin dal lancio. L’utente può scegliere tra i tre abbonamenti disponibili: singolo, piano per la famiglia oppure quello a prezzo ridotto per studenti.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai consumatori le migliori esperienze di intrattenimento – e poiché le persone trascorrono più tempo a casa, siamo più impegnati che mai in quella missione» dichiara Salek Brodsky, Vicepresidente delle partnership strategiche e dello sviluppo aziendale di Samsung Electronics.

«L’anno scorso siamo stati i primi produttori di TV a offrire l’app Apple TV e oggi siamo i primi a offrire Apple Music. La nostra collaborazione con Apple è stata determinante per offrire ai consumatori una gamma senza precedenti di diverse opzioni di intrattenimento, in particolare per quanto riguarda la ricerca di una maggiore scelta di contenuti dalle loro Smart TV».

Apple Music sui televisori Samsung è disponibile come app compatibile sui modelli rilasciati dal costruttore a partire dal 2018 e successivi. Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Music sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di Samsung si parte da questa pagina.