Apple Music con Audio Spaziale arriverà su Android

L’Audio Spaziale di Apple Music con Dolby Atmos da poco rilasciato da Apple arriverà anche su Android. Sebbene Apple non ne abbia fatto alcuna menzione durante la Worldwide Developer Conference wwdc21, quando ha annunciato il rilascio del supporto di questa tecnologia sul proprio servizio di musica in streaming, il fatto che stia per arrivare anche sull’applicazione Android è confermato nella pagina introduttiva dell’Audio Spaziale che si legge all’interno dell’app Apple Music.

«Tutti gli abbonati Apple Music che utilizzano l’ultima versione dell’app su iPhone, iPad, Mac e Apple TV possono ascoltare migliaia di brani in Dolby Atmos utilizzando qualsiasi cuffia» scrive Apple nella nota. «Durante l’ascolto con cuffie Apple o Beats compatibili, la musica di Apple Music in Dolby Atmos verrà riprodotta automaticamente quando disponibile. Per le altre cuffie è necessario recarsi su Impostazioni > Musica > Audio e impostare l’interruttore Dolby Atmos su “Sempre attivo”. E’ possibile anche ascoltare la musica in Dolby Atmos utilizzando gli altoparlanti integrati su iPhone, iPad e MacBook Pro compatibili oppure collegando Apple TV 4K al televisore o a un ricevitore AV compatibile. Su Android è in arrivo».

Non sappiamo quindi quando, ma il fatto che ci sarà è confermato ufficialmente dalla multinazionale di Cupertino. A questo punto resta da capire quali dispositivi Android potrebbero essere compatibili, anche se va detto che per quanto riguarda i dispositivi Apple, l’Audio Spaziale è disponibile già con iPhone 7 e tutti i modelli successivi, con tutti gli iPad Pro, con gli iPad dalla sesta generazione in poi, con iPad 3 e successivi, con iPad di quinta generazione e modelli più recenti, oltre che su MacBook Pro e MacBook Air prodotti dal 2018 e sugli iMac, dalla generazione 2020 in poi, quindi a parità di caratteristiche hardware è possibile ritenere che il numero di dispositivi Android che potranno supportare questa nuova tecnologia non saranno pochi.

Per conoscere tutte le novità di macOS Monterey, iOS 15, watchOS 8 e iPadOS 15 potete cliccare direttamente sul nome del sistema operativo desiderato. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.