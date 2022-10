Apple Music modifica il video di Taylor Swift per lo scandalo bilancia

Anti-Hero è il titolo di un nuovo video di Taylor Swift, cantautrice, attrice e compositrice statunitense: Swift è stata accusata di essere “grassofobica” per via di una scena nel suo video su Apple Music nella quale sale su una bilancia e l’ago si sposta sull’indicazione “grassa”.

Mercoledì 26 ottobre, la scena è stata rimossa dal video di Taylor Swift disponibile su Apple Music, come notato dall’utente Swifties su Twitter. Swift non ha rilasciato commenti sulla questione, ma nel documentario “Miss America” (che è possibile guardare su Netflix) ha raccontato le sue battaglie dal cibo alla malattia di sua madre, inclusi i disturbi alimentari di cui la cantante ha pubblicamente dichiarato di aver sofferto in passato.

Il brano Anti-Hero è descritto da Swift come un brano che mette a nudo le sue insicurezze, i dubbi e le paure provate nel gestire il proprio rapporto con la fama; in merito, ha dichiarato «Si tratta, tra tutte quelle ho scritto, di una delle mie canzoni preferite, mi piace molto perché è davvero onesta. Penso di non aver mai scavato così a fondo nelle mie insicurezze». Apple Music ha recentemente celebrato 100 milioni di brani disponibili in catalogo per lo streaming. «Ventuno anni dopo l’invenzione di iTunes e il debutto del primo iPod, siamo passati da 1.000 canzoni sempre in tasca a 100 milioni di brani su Apple Music. Più brani di quanti si possano ascoltare in una vita intera. O in molte vite. Più brani di qualsiasi altra piattaforma», ha dichiarato Apple in un comunicato stampa. «È la più vasta raccolta di musica di sempre, in qualsiasi formato».

Negli scorsi giorni Apple ha aumentato i prezzi di Apple Music, Apple TV+ e anche del pacchetto Apple One che racchiude anche iCloud e tutti i servizi in abbonamento Apple. Da ottobre l’app Apple Music è disponibile anche su Xbox.