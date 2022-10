Apple Music celebra 100 milioni di canzoni

Apple celebra oltre 100 milioni di canzoni disponibili in streaming su Apple Music, e lo fa ripercorrendo anche le sua tappe nel settore della musica, con la nascita di iPod e del negozio digitale iTunes che risale a ben 21 anni fa.

«Ventuno anni dopo l’invenzione di iTunes e il debutto del primo iPod originale, siamo passati da 1.000 brani in tasca a 100.000 volte quelli su Apple Music. È una crescita fenomenale sotto ogni punto di vista. L’intera storia, presente e futuro della musica è a portata di mano o tramite comando vocale» dichiara Rachel Newman, responsabile editoriale globale di Apple Music.

Nel post la dirigente Apple dichiara che Apple Music è «Semplicemente la più grande raccolta di musica, in qualsiasi formato, mai vista» e che mette a disposizione «Più musica di quella che puoi ascoltare in una vita o in più vite». Ma precisa subito che la crescita del catalogo non si ferma qui, anzi: il conteggio «Continuerà a crescere e a moltiplicarsi esponenzialmente».

Il numero è impressionante, ma rappresenta qualcosa di ancora più significativo «Il cambiamento tettonico nel business della produzione e distribuzione musicale negli ultimi due decenni». «Negli anni ’60, ogni anno venivano pubblicati solo 5.000 nuovi album. Oggi, in qualsiasi parte del mondo, in 167 paesi e regioni su Apple Music, qualsiasi artista di qualsiasi genere può scrivere e registrare un brano e pubblicarlo a livello globale. Ogni giorno, oltre 20.000 cantanti e autori di canzoni pubblicano nuovi brani su Apple Music, brani che rendono il nostro catalogo ancora migliore rispetto al giorno prima».

Ancora «Cento milioni di canzoni sono la prova di uno spazio più democratico, dove chiunque, anche un nuovo artista che fa musica dalla propria camera da letto, può avere il prossimo grande successo». Come avviene fin dalla nascita di Apple Music, Apple punta a differenziare la propria offerta di musica in streaming con cura e selezioni da parte di una squadra di esperti, piuttosto che affidarsi esclusivamente a dati e algoritmi, per consigli e suggerimenti più umani e pertinenti.

«Con una così vasta distesa di canzoni, sappiamo che hai bisogno di qualcuno che ti guidi. Sono finiti i giorni della riproduzione casuale nella tua libreria: ora tocca a noi aiutarti a scoprire nuovi preferiti e riscoprire gemme dimenticate, che si tratti di uno dei nostri esperti conduttori radiofonici che illuminano il tuo percorso o di una playlist realizzata a mano».

Per la crescita e il successo di Apple Music, la società punta a rafforzare sempre più connessioni e collegamenti tra fan e artisti, offrendo anche informazioni e contesto agli utenti. Questo avviene per esempio anche in Apple Music Today «In cui sceglieremo ogni giorno un nuovo brano e ci immergeremo nella sua storia, perché sappiamo che ognuno dei 100 milioni di brani nel nostro catalogo ha una sua storia».

«Con 100 milioni di brani su Apple Music, puoi esplorare generi che non sapevi esistessero e trovare il tuo nuovo artista preferito in luoghi che non ti aspetteresti mai. Quindi fai un tuffo e lasciati guidare da noi». Tutti gli articoli che parlano di Apple Music sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.