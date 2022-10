Apple Music è disponibile su Xbox

Il servizio musicale di Apple è arrivato su Xbox: a partire da questo momento l’app Apple Music si può scaricare direttamente dal Microsoft Store su Xbox Serie X, Xbox Serie S e Xbox One, fornendo così agli abbonati l’accesso al servizio da queste console con tanto di copertine degli album in grandi dimensioni, testi sincronizzati a schermo intero e non solo.

Come fanno notare alcuni utenti di Reddit che hanno già provato l’app sulle proprie console, la musica può essere riprodotta anche in sottofondo mentre si gioca, sfruttando così l’impianto stereo dedicato al gioco, senza doverne usare uno secondario per gestire la musica.

L’app è simile a quella che troviamo disponibile già da tempo sulla piattaforma tvOS per Apple TV, con tanto di barra di navigazione in alto da cui poter accedere alle sezioni Ascolta ora, Sfoglia, Video, Radio, Libreria e In riproduzione.

Apple Music, lo ricordiamo, è stato lanciato su PlayStation 5 esattamente un anno fa ed è disponibile anche su alcune Smart TV di Samsung, LG, Roku, nonché sulle piattaforme Android, Amazon (sugli altoparlanti Echo), Sonos, Google Nest e su Windows tramite iTunes.

Relativamente al servizio, Apple Music ha recentemente superato i 100 milioni di brani disponibili, ma sono anni che Apple non svela il numero degli abbonati. Riguardo questo aggiornamento va detto che il principale concorrente diretto di Apple Music, Spotify, è già disponibile su Xbox, dove sono presenti da tempo anche Amazon Music, Deezer e altri servizi di streaming musicale.

Insieme al ritardo nel lancio dell’accesso su Xbox, Apple Music si è fatto notare per diverse “sorprese” giunte nel corso dell’anno: oltre ad aver aumentato i prezzi per studenti in Italia e altrove, la musica classica è stata rimossa perché teoricamente dovrebbe arrivare un’app dedicata (nel frattempo però nessuno degli abbonati può più ascoltarla, se non rivolgendo le orecchie altrove).

Se siete indecisi sull’abbonamento trovate il confronto tra i piani Voice, Studenti, Individuale e Famiglia in questo articolo.