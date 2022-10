iPhone cresce del 36% in Cina, mercato e Android in calo

Un nuovo rapporto di mercato afferma che le spedizioni di iPhone sono cresciute del 36% su base annua in Cina nel terzo trimestre 2022, mentre tutti gli altri marchi principali Android hanno visto un calo compreso tra il 16 e il 27%. Queste percentuali si traducono in una crescita per Apple importante, che passa dall’11% al 16%, anche se non tutte le notizie per il produttore di iPhone si sono rivelate poi così tanto buone.

Il risultato di iPhone è ancora più impressionante tenendo presente che il mercato complessivo degli smartphone in Cina è diminuito dell’11% su base annua. Le ultime stime sugli smartphone mostrano che il mercato del terzo trimestre 2022 della Cina continentale è migliorato marginalmente rispetto al secondo trimestre, con 70,0 milioni di unità spedite. Tuttavia, il mercato è ancora in difficoltà e in calo dell’11% su base annua per via di bassi livelli di spedizione.

La notizia principale per Apple è per lo più eccellente: il produttore ha aumentato le spedizioni di oltre un terzo e superato Xiaomi per la quarta piazza.

Come per il resto del mondo si è registrata una domanda inferiore al previsto per i due modelli base iPhone 14 e 14 Plus, ma questa è anche una buona notizia per Apple, che ha aumentato il suo prezzo medio di vendita (ASP) per la nuova linea grazie ai modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Non è tutto oro quel che luccica. Il rapporto continua, infatti, sottolineando che il successo di Apple dipende in misura maggiore del solito dalle vendite degli iPhone della generazione precedente.

Le vendite di questi dispositivi più economici sono state anche potenziate da sconti “aggressivi”, che è un comportamento relativamente nuovo per il colosso di Cupertino. Sotto un assalto di concorrenza dei fornitori Android, Apple ha dovuto adottare promozioni aggressive delle sue edizioni entry-level e dei dispositivi della generazione precedente, in particolare nella fascia di prezzo tra 700 e 800 dollari.

Storicamente, Apple ha sempre venduto iPhone nei suoi negozi fisici e online al prezzo ufficiale. Ha offerto ulteriori sconti ai grossisti per consentire loro di offrire telefoni scontati, ma l’azienda non ha mai offerto direttamente sconti ai consumatori.

Questo comportamento è cambiato a luglio, quando Apple ha iniziato a offrire sconti tramite Apple Store online ufficiale. Molti prodotti sul sito ufficiale di Apple in Cina hanno iniziato a essere scontati. Questa sembra essere la prima volta che Apple offre uno sconto diretto sul sito ufficiale. La campagna è stata limitata a quattro giorni, con sconti fino a 90 dollari circa, e ha incluso dispositivi come iPhone 13, iPhone SE (3a generazione), iPhone 12/12 mini, Apple Watch SE, AirPods Pro, e AirPods (3a generazione).

Le festività natalizie probabilmente saranno dominate da Apple: lo studio afferma che solo la Mela beneficerà particolarmente della stagione degli acquisti, mentre per gli altri marchi non vi saranno miglioramenti di rilievo.

Apple presenterà i risultati del quarto trimestre fiscale 2022, il terzo trimestre a calendario, giovedì 27 ottobre dopo la chiusura delle borse in USA alle 14 a Cupertino, circa le 22 in Italia. La presentazione in diretta streaming può essere seguita da questa pagina del sito web Apple in USA. Il Ceo Tim Cook e il CFO Luca Maestri commenteranno i risultati e risponderanno alle domande di analisti e media.

Sulle pagine di macitynet pubblicheremo un articolo sui risultati trimestrali e a seguire approfondimenti e analisi. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercatosono disponibili ai rispettivi collegamenti.