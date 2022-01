Apple News è l’app di notizie più popolare nel Regno Unito, secondo i dati ufficiali, con 13,2 milioni di utenti. Al secondo posto si piazza, invece, BBC News, con 12,5 milioni di utenti. Questa classifica merita, però, una spiegazione.

Se è vero che l’app Apple prende il primo posto in termini numerici, Press Gazette evidenzia che le cose cambiano quando si parla di tempo speso nell’app: in questo senso Apple News è molto indietro, dopo BBC News.

Nel mese di dicembre 2021, gli utenti hanno trascorso un totale di 2,2 miliardi di minuti nell’app BBC, rispetto agli 1,2 miliardi di minuti in Apple News. Ciò corrisponde a una media di 172 minuti a persona al mese per BBC News e 93 minuti per Apple News.

Il coinvolgimento è stato, ovviamente, guidato dal Mail, un tabloid noto per le storie provocatorie, che generano un acceso dibattito nella sezione dei commenti.

Secondo lo stesso rapporto, le app per la lettura dei media più popolari dopo BBC News sono state Sky News (quarto posto con 3,3 milioni di persone e il 7% di copertura), The Guardian (sesto posto con 2,1 milioni di lettori e il 4% di copertura) e Mail Online (1,7 milioni di persone – 3% di copertura ).

Quando si tratta di coinvolgimento, l’app Mail Online guadagna il primo posto. Gli 1,7 milioni di persone che hanno utilizzato l’app a dicembre hanno speso 400 minuti ciascuno durante il mese di riferimento.

Altre app che hanno ottenuto buoni punteggi per il tempo trascorso sono state The Sun (una media di 380 minuti per utente), l’app The Times e The Sunday Times (351 minuti), l’app dedicata alle riviste Readly (277 minuti) e The Telegraph (268 minuti). I lettori hanno anche trascorso molto tempo con l’app The Daily Mail Newspaper (215 minuti) che fornisce agli utenti un’edizione digitale del Daily Mail e The Mail on Sunday su smartphone.

I dati rivelano anche un’interessante differenza tra i mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti per quanto riguarda le fonti di notizie. Negli Stati Uniti, gli aggregatori di notizie sono più popolari delle singole pubblicazioni, mentre nel Regno Unito un numero maggiore di persone sceglie di ottenere le notizie dalle singole pubblicazioni.

Da notare che l’accesso alla maggior parte delle app di notizie del Regno Unito è gratuito e il sondaggio non ha offerto informazioni sull’accesso alle notizie a pagamento, quindi non fa luce su quanti britannici si iscrivono ad Apple News+.