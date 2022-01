Con macOS 12.3 è possibile aggiornare il firmware di AirPods

Sarà possibile effeture l’aggiornamento del firmware degli AirPods non solo quando gli auricolari sono collegati a iPhone ma anche al Mac. Al momento l’aggiornamento avviene quando gli auricolari si trovano vicino a un iPhone o iPad a loro abbinati. Quando il prossimo aggiornamento di macOS 12.3 (al momento distribuita come beta agli sviluppatori) sarà rilasciato in versione definitiva per tutti gli utenti, finalmente sarà possibile aggiornare il firmware di AirPods anche dal Mac.

A riferirlo è il sito 9to5Mac che ha avuto modo di verificare il corretto funzionamento della procedure con AirPods Pro. La procedura risulta completamente invisibile all’utente, nello stesso modo in cui avviene da sempre anche tramite iPhone e iPad: in sostanza l’utente non si accorge di nulla e non viene avvisato dell’aggiornamento in corso. Esiste ad ogni modo un metodo che generalmente (non è affidabile al 100%) permette di avviare l’aggiornamento del firmware di AirPods da iPhone, iPad e ora anche da Mac:

1) Assicuratevi che gli AirPods siano nell’ambito della portata Bluetooth del dispositivo iOS, iPadOS o macOS

2) Riprodurre musica o altro audio con AirPods per almeno 30 secondi

3) Rimettere gli AirPod nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio

4) Collegare la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione tramite il cavo Lightning

5) Attendere 30 minuti e non aprire la custodia durante questo periodo altrimenti bisognerà ricominciare dall’inizio

Su iPhone è possibile visualizzare la versione del firmaware AirPods andando in Impostazioni > Generali > Informazioni > AirPods (pulsante “i”) > Versione, guardando la voce “Versione Firmware”.

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato le versioni beta 1 di iOS e iPadOS 15.4, di macOS 12.3 Monterey. Diverse importanti funzioni sono state già individuate nei sistemi operativi in beta, come per esempio Controllo Universale per controllare diversi Mac e iPad usando un solo mouse e una sola tastiera.