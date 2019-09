Apple non rinuncia al Touch ID, è ancora una tecnologia valida

E’ già da iPhone X che Apple ha iniziato a sperimentare il Face ID in luogo del Touch ID, che di fatto è completamente scomparso dagli ultimi smartphone rilasciati, e anche sui prossimi ormai imminenti. Un processo lungo che, secondo molti, porterà alla completa abolizione della scansione delle impronte digitali come metodo di sblocco. Eppure, c’è adesso una voce di senso contrario, secondo cui Apple, almeno nell’immediato, non sembra essere intenzionata ad abbandonare il Touch ID.

E’ Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple, ad aver confermato quanto sopra al Daily Express, come riporta anche MacRumors. Durante l’intervista del fine settimana, il dirigente ha rassicurato tutti sul fatto che il Touch ID terrà ancora banco nel prossimo futuro. Joswiak conferma che il Face ID verrà esteso a nuovi dispositivi in futuro e a lungo termine, ma il Touch ID ha ancora il suo ruolo e la società non lo “lascerà andar via presto”.

Joswiak sottolinea che il Touch ID è “un’ottima tecnologia sulla gamma di iPad”, suggerendo che è sui tablet che il sensore di impronte continuerà ancora a trovare spazio, probabilmente su quelli di fascia più bassa. Ed infatti, la versione più recente di iPad Pro presenta solo il Face ID, ma i modelli di iPad meno costosi dispongono tutti di Touch ID.

Per quel che concerne l’accoppiata Touch ID e iPhone, ricorda il rapporto, sembra che Apple abbia deciso di prendere le distanze da questa tecnologia, o almeno così è stato su tutti i dispositivi più recenti, a partire da iPhone X. Tuttavia, ci sono già voci secondo cui la Mela stia pianificando di rilasciare un iPhone, forse già dal prossimo anno, che presenti sia Face ID, che Touch ID.

Rinviando questi discorsi al 2020, al momento l’attenzione è concentrata sull’evento di domani, 10 settembre, ore 19:00, quando Apple presenterà la nuova linea di iPhone 2019. Macitynet, come consueto, seguirà la diretta a partire dalle ore 18:00.