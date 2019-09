Festa del libro su Amazon, ricevi un buono da 7 euro se ne compri uno

Scegliendo tra oltre 200mila titoli i titoli che mancano dai propri scaffali e acquistandoli su Amazon, si riceverà un buono da 7 euro. È questa l’iniziativa di Amazon che trasforma le prime due settimane di settembre in una grande festa del libro online.

L’iniziativa, per la quale è stato scelto il nome “Festa del libro”, è aperta dal 2 settembre e continuerà fino al 16 settembre 2019 alle ore 23.59. Le modalità di partecipazione sono molto semplici e possono prendervi parte tutti gli utenti Amazon. Acquistando libri, in un unico ordine, per un valore di 20 euro, si riceverà un buono sconto del valore di 7 euro. Sarà possibile scegliere tra oltre 200mila titoli presenti su Amazon, nella sezione Festa del libro, scegliendo tra tutte le categorie della vetrina dedicata alla Festa del libro, indicando la propria preferenza tra eBook, Kindle Store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti e prodotti digitali.

Il buono che si riceverà potrà essere utilizzato fino al 31 ottobre 2019 per acquisti in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon.

I cinque titoli più venduti, in questa prima settimana di Festa del libro, sono I leoni di Sicilia. La saga dei Florio, il romanzo di Stefania Auci, Il gusto della felicità in 50 ricette dello chef Marco Bianchi, Fiorire d’Inverno. La mia storia di Nadia Toffa, Il nuovo Devoto-Oli Junior, il primo vocabolario di italiano e La cucina di casa mia. Le nuove ricette di “Fatto in casa da Benedetta” di Benedetta Rossi.

Oltre ai bestseller, si possono trovare tantissime occasioni da non perdere: libri che leggeranno i ragazzi a scuola o i classici che non possono mancare in libreria: dai testi di Freud e Umberto Eco a Il Piccolo principe, fino ad alcuni titoli interessanti di Geronimo Stilton. Insomma, l’occasione giusta per anticipare le strenne di Natale o per scegliere di acquistare quei titoli che sono da tempo nella propria lista dei desideri.

Ecco alcuni dei libri che è possibile acquistare approfittando poi dell’iniziativa “Festa del libro”.

Fiorire d’inverno. La mia storia, di Nadia Toffa – 15,30 euro

I leoni di Sicilia. La saga dei Florio, di Stefania Auci – 15,30 euro

Il gusto della felicità in 50 ricette, di Marco Bianchi – 16,57 euro

Il nuovo Devoto-Oli junior. Il mio primo vocabolario di italiano, di Giacomo Devoto – 11,47 euro

18,61 euro L’istituto, di Stephen King –