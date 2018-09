iPhone X contro iPhone XS, conviene aggiornare?

iPhone X contro iPhone XS, quali differenze tra i due modelli? Conviene passare da iPhone X ad iPhone XS? A queste domande proviamo a rispondere nel confronto tra i due smartphone.

Adesso che Apple l’ha finalmente svelato, iPhone XS non sembra avere più segreti. Normali e legittime sono allora le domande che gli utenti si staranno ponendo in questo momento: quali sono le differenze con iPhone X? Conviene acquistare iPhone XS a chi possiede già iPhone X? Proviamo a rispondere con questo articolo, analizzando le differenze, ma soprattutto le similitudini tra i due dispositivi.

L’iPhone XS è il successore ufficiale di iPhone X, terminale del decimo anniversario che ha rivoluzionato completamente l’estetica dei predecessori. Questa volta, però, come facilmente intuibile dal nome, iPhone XS è più una evoluzione di iPhone X, che non una vera rivoluzione.

Estetica e design

Dal punto di vista estetico iPhone X e iPhone XS sembrano praticamente identici. Se non fosse per la nuova colorazione oro, disponibile solo su XS, sarebbe davvero difficile distinguerli ad occhio nudo. Anche le dimensioni tra i due terminali sono identiche: 143,6 mm x 70,9 mm x 7,7 mm l’uno, e 143,6 mm x 70,9 mm x 7,7 mm l’altro. L’unica differenza è nel peso, a vantaggio di iPhone X che risulta più leggero: 174 grammi, contro i 177 grammi di iPhone XS.

Non solo misure e look sono praticamente identici, ma anche il posizionamento dei tasti, del notch e della fotocamera sono uguali. Questo dovrebbe, di diritto, far sì che le cover dell’uno siano compatibili con l’altro, anche se Apple sul sito ufficiale non riporta come compatibili con iPhone X le custodie iPhone XS. Il buon senso, a dire il vero, dice il contrario: non c’è motivo perché le cover dell’uno siano diverse da quelle dell’altro.

E’ chiaro che dal punto di vista estetico, iPhone XS non rappresenta per il mondo Apple quella rivoluzione che l’iPhone X ha portato lo scorso anno. Se ci dovessimo basare, pertanto, sul fatto estetico, risponderemmo negativamente alla domanda del titolo: no, non conviene aggiornare da iPhone X a XS per il fattore estetico.

Specifiche e prestazioni

Se si effettua una rapida comparazione, fianco a fianco, sul sito web Apple, ci si avvedere che gran parte della scheda tecnica di iPhone X è sovrapponibile a quella di iPhone XS. L’elemento di principale differenza è, però, il processore. Salta, infatti, all’occhio, che iPhone X risulta dotato dell’A11 Bionic, contro l’A12 Bionic del nuovo modello. Il primo è maggiormente efficiente, perché prodotto a 7nm (contro i 10nm di A11). Entrambi sono dotati di Neural Engine, anche se Apple dichiara che A12 è. dotato di motore neurale di nuova generazione.

iPhone X Sistema Operativo : iOS 11.1.1, aggiornabile a iOS 12

Schermo : 5,8" Super AMOLED

Risoluzione : 1125 x 2436 pixel, 458 ppi

Camera : Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm) + 12 MP (f/2.4, 52mm)

Peso : 174 gr

Mem / Ram / Card: 64/256 GB, 3 GB RAM, Slot Card No Specifiche

Note e Immagini

Offerte iPhone X - Specifiche SmartPhone Sistema Operativo iOS 11 aggiornabile a iOS 12

Rete Cellulare GSM / HSPA / LTE

In vendita da... Settembre 2017

Dimensioni 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Peso 174 gr

SIM Nano-SIM

Schermo - Tipo Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori

Schermo Dimensioni 5,8"

Schermo - Risoluzione 1125 x 2436 pixel, 458 ppi, rapporto 19.5:9

Protezione Schermo Protezione olefobica

Chipset Apple A11 Bionic

CPU Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral)

GPU Apple GPU (grafica a tre nuclei)

Memoria Interna 64/256 GB, 3 GB RAM

Lettore Card No

Camera Principale Dual: 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.22µm, OIS, PDAF + 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, zoom ottico 2x, quad-LED dual-tone flash

Camera - Altro Geo-tagging, Registrazione video 4K e immagine 8MP simultanea, touch focus, riconoscimento volto - sorriso, HDR (photo/panorama)

Video [email protected] /30/60fps, [email protected] /60/120/240fps

Camera Fronte 7 MP (f/2.2, 32mm), [email protected] [email protected] , riconoscimento volto, HDR

Suono - allarmi Vibrazione, suonerie

Suono - Altoparlante Si - con speaker stereo

Mini Jack 3.5 mm NO

Wi-Fi wi-fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot

Bluetooth 5.0, A2DP, LE

GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS

radio No

USB/Carica 2.0, connettore proprietario reversibile Lightning

Sensori Face ID, accelerometro, sensore di prossimità', bussola, giroscopio, barometro

Messaggi iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email

Navigazione HTML5 (Safari)

Altro - Fast battery charging: 50% in 30 min

- Qi carica senza fili induttiva

- Siri natural language commands and dictation

- iCloud cloud service

- MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player

- MP4/H.265 player

- Audio/video/photo editor

- Editor documenti

Batteria - Tipo Non-rimovibile Li-Ion 2716 mAh

Tempo Chiamate Fino a 21 h 3G

Colori Space Gray, Silver

Impermeabilità certificata IP67

Accessori Inclusi Caricatore USB, Cavo USB Lightning iPhone X è stato presentato a Settembre 2017 ed è rimasto ufficialmente in vendita fino al Settembre 2018, sostituito dai modelli Xs con le stesse dimensioni ma con processori più potenti e leggere variazioni sulla fotocamera. La tabella di confronto tra iPhone X e iPhone XS è su questa pagina. iPhone X - Offerte Offerte speciali su eBay da 869 €

CPU

Il processore di XS è a 6 core, con due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza. Per questo nuovo processore Apple dichiara che i due core ad alte prestazioni sono fino al 15% più veloci rispetto al chip A11 Bionic, mentre i quattro core ad alta efficienza riescono a ridurre i consumi fino al 50% rispetto al chip A11 Bionic.

Anche la GPU progettata di iPhone XS è migliore rispetto a quella di iPhone X. Apple ha infatti aggiunto un quarto core che, insieme alla compressione lossless della memoria, dà ancora più slancio alle prestazioni grafiche nei giochi, nel montaggio video e nelle app che mettono più a dura prova la GPU. Le prestazioni grafiche del nuovo modello, dunque, risultano fino al 50% più veloci rispetto al chip A11 Bionic, che riesce ad ottimizzare le API grafiche Metal 2.

La nuova architettura neurale a 8 core, a detta di Apple, è in grado di compiere 5000 miliardi di operazioni al secondo, e la Core ML è fino a 9 volte più veloce rispetto al chip A11 Bionic.

iPhone XS Sistema Operativo : iOS 12

Schermo : 5,8", Super AMOLED

Risoluzione : 1125 x 2436 pixels, 458 ppi

Camera : Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm) + 12 MP (f/2.4, 52mm)

Peso : 177 gr

Mem / Ram / Card: 64/256,512 GB, 3 GB RAM, Slot Card No Specifiche

Note e Immagini

Offerte iPhone XS - Specifiche SmartPhone Sistema Operativo iOS 12

Rete Cellulare GSM / HSPA / LTE

In vendita da... Settembre 2018

Dimensioni 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Peso 177 gr

SIM Nano-SIM ed e-SIM

Schermo - Tipo Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori

Schermo Dimensioni 5,8"

Schermo - Risoluzione 1125 x 2436 pixels, 458 ppi, rapporto 19.5:9

Protezione Schermo Protezione olefobica

Chipset Apple A12 Bionic

CPU Hexa-core

GPU Apple GPU (grafica a 4 nuclei)

Memoria Interna 64/256 GB, 3 GB RAM

Lettore Card No

Camera Principale Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm) 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF + 12 MP (f/2.4, 52mm) 1.0µm, OIS, PDAF, Zoom Ottico 2x, quad-LED dual-tone flash

Camera - Altro Geo-tagging, Registrazione simultanea video 4K e immagine 8MP, touch focus, riconoscimento volto - sorriso, HDR (photo/panorama)

Video [email protected] /30/60fps, [email protected] /60/120/240fps, HDR, registrazione stereo

Camera Fronte 7 MP (f/2.2, 32mm), [email protected] /30fps, [email protected] , riconoscimento volto, HDR

Suono - allarmi Vibrazione, suonerie

Suono - Altoparlante Si - con speaker stereo - cancellazione del rumore attiva con speaker dedicato

Mini Jack 3.5 mm NO

Wi-Fi wi-fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot

Bluetooth 5.0, A2DP, LE

GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS

radio No

USB/Carica 2.0, connettore proprietario reversibile Lightning

Sensori Face ID, accelerometro, sensore di prossimità', bussola, giroscopio, barometro

Messaggi iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email

Navigazione HTML5 (Safari)

Altro - Fast battery charging: 50% in 30 min

- Qi carica senza fili induttiva

- Siri per dettatura e ricoscimento vovale.

- iCloud cloud service

- MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player

- MP4/H.265 player

- Audio/video/photo editor

- Editor documenti

Batteria - Tipo Li-Ion Non-rimovibile

Tempo Chiamate Fino a 20h 3G

Colori Space Gray, Silver, Gold

Impermeabilità certificata IP68

Accessori Inclusi Caricatore USB, Cavo USB-Ligtning iPhone XS è stato presentato da Apple il 12 Settembre 2018. Erede del modello X ne riprende gran parte delle caratteristiche ma ha bordo un processore più veloce e una fotocamera migliorata dal punto di vista delle capacità di ripresa che permettono di ottenere immagini con HDR più bilanciato e prestazioni AI superiori. Ecco i tutti i dettagli del nuovo modello. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina Tutto su iPhone Xs e alla sezione iPhone Xs di Macitynet.it oltre alla pagina dedicata in generale agli iPhone 2018. iPhone XS - Offerte Accessori su Amazon da 5,99 Euro

A leggere le specifiche riguardanti il processore, iPhone XS risulta in tutto più performante di iPhone X. Da questo punto di vista, dunque, la CPU potrebbe essere uno dei motivi più validi per aggiornare, anche se nel quotidiano, l’utente medio, con utilizzo normale, potrebbe non accorgersi immediatamente di tutta questa differenza di potenza. Non per demeriti del chip A12, ma per meriti della CPU A11, che si è dimostrata essere particolarmente efficiente.

Fotocamere

Ad una prima lettura le telecamere sembrano essere praticamente le stesse su iPhone X e iPhone X. Doppia fotocamera sul retro da 12 MP con grandangolo e teleobiettivo per ambo i modelli, così come fotocamera TrueDepth da 7 MP sul frontale.

Le differenze, però, ci sono. La doppia fotocamera dell’iPhone XS, infatti, ha dimensioni pixel di 1.4μm, invece dei 1.22μm di iPhone X, il che significa pixel più grandi e quindi tecnicamente la possibilità di ricevere più luce. Questo dovrebbe aiutare nelle foto in condizioni di scarsa luminosità. Al momento, comunque, è difficile fare un confronto, e si dovranno attendere test e recensioni più approfonditi per vedere, a conti fatti, quanta differenza qualitativa ci sia tra le foto scattate con iPhone X e quelle effettuate con iPhone XS.

Al momento, a leggere i dati sulla carta, potrebbe non essere determinante la camera di XS per suggerire l’aggiornamento di chi dispone già di un iPhone X. Ad ogni modo, Apple ha sempre migliorato, anche grazie all’aiuto del software e delle altre caratteristiche tecniche, il reparto camera. Non dubitiamo che possa averlo fatto anche questa volta.

Face ID

Entrambi i terminali, naturalmente, sono dotati di Face ID. Da questo punto di vista sembrano, dunque identici. Apple, però, ha dichiarato di aver migliorato gli algoritmi che determinano il funzionamento dello sblocco. Non è chiaro se questi algoritmi siano esclusivamente funzionanti su A12, dunque XS, o se possano essere inseriti anche su iPhone X.

Dual Sim

Prestate attenzione. iPhone XS in Italia non avrà un vano per due Sim fisiche. Questa versione è riservata solo al mercato cinese. La scheda Apple, anche nel nostro paese, recita per iPhone XS “Dual Sim”, contro la singola Sim di iPhone X. E’ vero, ma con le dovute precisazioni. iPhone XS offre un vano per una nano Sim fisica, più la possibilità di inserire una eSIM. La eSIM, in Italia, non è operativa, e anche nel resto d’Europa sembra avere poco senso, dato che le tariffe nazionali prevedono ormai la possibilità di roaming gratuito quando si viaggia all’interno della UE. La funzione della eSIM potrebbe essere utile per chi viaggia in USA, o in India, mentre risulta marginale per chi fa un utilizzo “locale” del dispositivo.

Software e applicazioni

L’iPhone XS sarà distribuito sul mercato con iOS 12 già pre installato. Si tratta dello stesso sistema operativo già rilasciato da Apple che è possibile installare su iPhone X gratuitamente.

Il software è praticamente identico per l’uno e per l’altro terminale. Su iPhone XS, però, sarà possibile regolare la profondità di campo nell’applicazione foto in post processing, come è possibile fare sul Samsung Galaxy Note 9 o su Huawei P20 Pro. E’ la prima volta su iPhone, e al momento rimane esclusiva iPhone XS.

Batteria e alimentazione

Quando si tratta di dati tecnici Apple è avara di informazioni. Si dovranno aspettare i teardown terze parti per scoprire esattamente alcune specifiche. Ad ogni modo, la batteria di iPhone XS, dichiara Apple, durerà fino a 30 minuti in più rispetto ad iPhone X. E’ un’affermazione molto generica, ma andando a spulciare le comparazioni ufficiali si legge che iPhone XS dura un’ora in meno in conversazione wireless (20 ore contro le 21 di X), mentre dura un’ora in più nella riproduzione video, 14 ore contro le 13 di iPhone X. Sulla velocità di ricarica i due terminali sembrano equivalersi, potendo ricaricarsi fino al 50% in 30 minuti.

Piccole differenze

Oltre a quelle già citate, iPhone X e XS presentano altre differenze, per alcuni di poco conto, per altri significative.

Resistenza all’acqua

La prima è relative alla resistenza all’acqua: iPhone XS (IP68) resiste ad una profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti, iPhone X (IP67) fino a 1 metro per la stessa durata. iPhone X non è venduto nel taglio da 512 GB.

Rete cellulare

iPhone XS gode di supporto LTE di classe Gigabit, mentre iPhone X di 4G LTE Advanced.

Confezione

Nella confezione di vendita iPhone XS non sarà incluso l’adattatore jack cuffie a Lightning, mentre in quella di iPhone X è presente.

Prezzi

iPhone XS parte da 1189 euro nella variante da 64 GB, 1359 euro per la versione 256 GB e 1589 per il modello da 512 GB e si acquistano da qui. iPhone X, invece, non è più in listino. Facile capire la mossa di Apple, che tende così a massimizzare le vendite del nuovo terminale. Se avesse lasciato iPhone X in catalogo, magari ad un prezzo ridotto, l’utenza avrebbe potuto volgere l’attenzione al modello precedente più economico, molto simile all’attuale. E’ facile, comunque, trovare iPhone X sui vari negozi online, su eBay o anche nelle catene di elettronica, con un prezzo medio che varia da 899 a circa 949 euro. Insomma, bene che vada si troverà un iPhone X a 300 euro meno rispetto alla nuova controparte XS. Se si è più fortunati, grazie a coupon e sconti, iPhone X potrà anche trovarsi a prezzi più convenienti.

La tabella con il confronto diretto

Conclusioni

Alla fine della fiera proviamo a rispondere alla domanda principale: conviene passare da iPhone X a iPhone XS? Premettendo che si tratta di valutazioni e considerazioni assolutamente personale, al momento la risposta potrebbe protendere più dalla parte del no. Sia chiaro, iPhone XS deve ancora essere rilasciato sul mercato e, dunque, potrebbe stupire quando effettivamente confrontato, fianco a fianco, con iPhone X.

A leggere le schede tecniche risultano essere smartphone davvero vicini. Estetica identica, software pressoché identico, reparto fotografico sulla carta potenziato su iPhone XS, ma comunque vicino e senza particolari rivoluzioni. Certo, il processore A12, siamo pronti a scommettere, consentirà un salto di prestazioni in avanti non indifferente, ma nell’utilizzo medio sarà davvero percepibile?

Insomma, dal punto di vista del semplice aggiornamento smartphone, chi ha iPhone X potrebbe anche accontentarsi e aspettare la prossima line up iPhone. Se si guarda, però, il passaggio, dal punto di vista dell’investimento, potrebbe valere la pena. Spieghiamo meglio. Con l’uscita di iPhone XS il precedente modello, soprattutto nel mercato dell’usato si è già svalutato tanto.

Chi terrà con sé iPhone X, al momento, aspettando gli iPhone 2019, non potrà sperare di venderlo tra un anno ad un prezzo consistente. Ed allora, se vendendo iPhone X adesso saranno sufficienti 400 euro per l’aggiornamento a XS, l’anno prossimo non sarà così, e si dovrà mettere mano al portafogli in modo più consistente per passare da iPhone X ad iPhone 2019.