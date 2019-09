Offerte Amazon 9 settembre fino al 47%: Neato, Arlo, D-Link, Apple, Microsoft, Elgato, Corsair, HP

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Vita della batteria: 120 min, Wi-Fi & App In offerta a 499 euro sconto 47% Click qui per approfondire

Arlo VMC4030P Telecamera Aggiuntiva per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi senza Fili con Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 195,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

D-Link DCS-8000LH Mini Telecamera HD Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 720p HD In offerta a 41,99 euro sconto 48% Click qui per approfondire

D-Link DCS-8600LH Telecamera di Sorveglianza da Esterno Full Hd, Audio Bidirezionale, Registrazione Cloud, Rileva Suoni e Movimenti, Bianco In offerta a 124,99 euro sconto 34% Click qui per approfondire

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa In offerta a 99,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

BLACK+DECKER BDCDC18K-QW Trapano/avvitatore 18V – 1.5AH in valigetta In offerta a 59,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Microsoft Office Home & Student 2019 | il pagamento avviene una sola volta | si installa su un solo dispositivo PC (Windows 10) o Mac | 1 licenza | scatola In offerta a 99,99 euro sconto 16% Click qui per approfondire

elgato Thunderbolt 3 PRO Dock, con Cavo da 70 cm, 2X Thunderbolt 3 (USB-C), 4X USB, Lettore di Schede SD/Micro SD (UHS-II), Ingresso/Uscita Audio In offerta a 277,99 euro Click qui per approfondire

Corsair Stream Deck Mini Individuale Controllo Creazione di Contenuti in Diretta con 6 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e MacOS 10.13 o Successivi In offerta a 74,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock con Cavo Thunderbolt Integrato, 40Gb/s, Supporto di Due 4K, USB 3.1 Gen 1, Gigabit Ethernet, Argento In offerta a 109,99 euro sconto 27% Click qui per approfondire

McAfee Internet Security 2019 | 1 Dispositivo| Abbonamento di 1 anno | PC/Mac/Smartphone/Tablet | Codice di attivazione via mail In offerta a 6,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

HP Accessori Odyssey Sport Zaino per Notebook fino a 15.6″, Rivestimento Traspirante, Robusta Imbottitura Interna ed Esterna, Nero In offerta a 25,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

HP – PC Stereo H2800 Cuffie per Tablet, Smartphone e PC, Nero/Oro In offerta a 12,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

HP Duotone Borsa per Notebook fino a 15.6″, Nero/Oro In offerta a 19,49 euro sconto 35% Click qui per approfondire

HP Custodia per Notebook Fino a 14.0″, Spectrum Sleeve, Nero In offerta a 12,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

HP Mouse 250 Wireless, profilo sagomato e ergonomico, tecnologia LED blu, risoluzione fino a 1600 DPI, Nero In offerta a 11,04 euro Click qui per approfondire

HP Z4000 Wireless Mouse, Nero In offerta a 16,24 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Logitech MX Master AMZ Mouse Wireless Bluetooth per Windows e Mac, Unifying e Bluetooth per Mac e Windows, Ricaricabile, Scroller Azionabile, Nero In offerta a 53,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Apple iPhone 7 (128GB) – Oro rosa In offerta a 529,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

iPad mini 4 (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (Modello Precedente) In offerta a 459,99 euro sconto 19% Click qui per approfondire

Apple Smart Folio (per iPad Pro 11″) – Rosa sabbia In offerta a 69,90 euro sconto 21% Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX6231/01 Serie 2, Spazzolino elettrico con Tecnologia Sonicare, 1 Programma di Pulizia In offerta a 34,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Logitech Spotlight Telecomando per Presentazioni, Evidenziazione Digitale Avanzata con Bluetooth, Compatibilità Universale, Portata 30 m e Ricarica Rapida, Ardesia In offerta a 79,99 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Braun Oral-B Family Edition Topolino con Oral-B PRO 700 + Stages Power Topolino In offerta a 45,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Kenwood KVL4110S Impastatrice Planetaria con Frullatore Chef, 1200 W, 6.7 Litri, Silver In offerta a 259,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

HP 27 Monitor Curvo, FHD 1920 x 1080 a 60 Hz, 300 ANSI lumen, Argento Lucido In offerta a 169,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Huawei Wi-Fi WS5200 AC1200 Router Gigabit Wireless per la Connessione Domestica, Dual-Band, 5 Porte Ethernet, WiFi Long Range, MIMO Multi-Utente, Processore 28 nm, App Control, Setup Rapido, Bianco In offerta a 44,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

