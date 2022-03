Mac Studio, come funziona il jack con supporto ad alta impedenza

Oltre a quattro porte Thunderbolt 4 (utilizzabili per Thunderbolt, DisplayPort, USB 4 e USB 3.1 Gen), due porte USB-A, una porta HDMI e due porte USB-C e uno slot SDXC, Tra le peculiarità dei Mac Studio, c’è la presenza di un jack cuffie da 3,5 mm “con supporto avanzato per modelli ad alta impedenza”.

Un documento di supporto di Apple è stato recentemente aggiornato e spiega cosa significa questo “supporto avanzato”. Com’è facile immaginare per i più esperti, i MacBook Pro 14″ 2021, MacBook Pro 16″ 2021 o il Mac Studio sono in grado di rilevare l’impedenza del dispositivo collegato, adattando l’uscita per le cuffie a bassa e alta impedenza e per i dispositivi audio a livello di linea.

Questa peculiarità tecnica assicura che il Mac Studio sia in grado di riconoscere l’impedenza delle cuffie collegate, regolando uscita audio in base all’impedenza delle cuffie collegate.

Sono, tra le altre cose, supportati anche dispositivi audio con livello di linea. Apple spiega che quando si collegano cuffie con un’impedenza inferiore a 150 ohm, il jack cuffie fornisce fino a 1,25 V RMS. Per le cuffie con un’impedenza da 150 a 1.000 ohm, il jack cuffie fornisce 3 V RMS. Questo meccanismo potrebbe in altre parole eliminare la necessità di un amplificatore esterno per cuffie. Con il rilevamento dell’impedenza, l’uscita di tensione adattiva e un convertitore da digitale ad analogico integrato che supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz, è possibile ascoltare audio ad alta fedeltà e alla risoluzione massima direttamente dal jack cuffie di questi computer (sui Mac in questione è presente un DAC hardware che permette di collegare un dispositivo analogico come cuffie o altoparlanti direttamente al jack per cuffie e monitora l’audio alla massima risoluzione senza bisogno di un DAC esterno).

La funzione in questione è interessante per gli amanti dell’audio che collegano particolari e costose cuffie ed è utile in particolare per chi fa musica con il Mac e collega attrezzature di vario tipo. È una piccola caratteristica ma sottolinea il carattere premium di qieste macchine.