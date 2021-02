Grazie ad Apple creati 15 milioni di test Covid-19 in USA

Dopo aver ricevuto 10 milioni di dollari dall’Advanced Manufacturing Fund di Apple, Copan Diagnostics ora spedito oltre 15 milioni di kit di raccolta dei campioni COVID-19 per le comunità in tutti gli Stati Uniti. I team di Apple, Copan e oltre una dozzina di altre società USA hanno creato processi innovativi e sviluppato nuovi macchinari per le strutture Copan della California meridionale, aumentando la produzione di kit di test di quasi il 4.000% dal mese di aprile.

«Siamo orgogliosi che il nostro Advanced Manufacturing Fund supporti aziende come COPAN che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro COVID-19 e assistono gli operatori sanitari e le comunità in tutto il paese» dichiara Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. «Questa collaborazione ha aiutato a produrre, spedire e consegnare milioni di kit per la raccolta di campioni agli ospedali da costa a costa e riteniamo che sia questa combinazione unica di produzione e innovazione americana che ci aiuterà a uscire da questa crisi e costruire un mondo più sicuro per noi tutti.

Da maggio, grazie anche al sostegno di Apple, Copan ha spedito i kit test Covid-19 di raccolta dei campioni alle strutture mediche di tutto il paese, inclusi gli ospedali in California, Wisconsin e Texas.

Al fine di soddisfare la continua richiesta di risorse di test Covid-19, Copan ha accelerato i tempi di produzione e spedizione e ha creato un intero team per accelerare questo progetto, assumendo quasi 250 nuovi dipendenti che hanno lavorato insieme a ingegneri Apple, progettisti di prodotti, professionisti delle operazioni e altri specialisti. Insieme, i team hanno aperto una nuova struttura e creato una catena di fornitura medica all’avanguardia in poche settimane per soddisfare le esigenze di test degli USA.

Ricordiamo che l’Advanced Manufacturing Fund di Apple è stato progettato per promuovere e supportare la produzione innovativa e i lavori qualificati che aiuteranno ad alimentare una nuova era di produzione guidata dalla tecnologia negli Stati Uniti. Ad oggi, Apple ha investito oltre 1,3 miliardi di dollari del fondo per sostenere la produzione e l’innovazione in USA. Apple supporta oltre 450.000 datari di lavori in tutti i 50 stati USA. Tutte le immagini di questo articolo sono pubblicate da Apple.

