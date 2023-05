Apple Pay disponibile anche in Guatemala e El Salvador

La disponibilità di Apple Pay continua a espandersi in tutto il mondo e dopo la Corea del Sud a fine marzo, ora è il turno dell’America centrale con la disponibilità in Guatemala ed El Salvador.

Due le banche aderenti al servizio che supportano sistema di pagamento di Apple, Banco Promerica e BAC Credomatic. Gli utenti di iPhone di questi due paesi possono registrare le loro carte di credito o debito Visa e Mastercard nell’app Wallet.

Apple Pay è disponibile in Sudafrica, Asia-Pacifico, varie nazioni europee, dell’America Latina e Caraibi, vari Stati in Medio Oriente e Nord America.

L’elenco dei paesi in cui Apple Pay è disponibile (qui i dettagli) sta cominciando a diventare molto lungo ma ancora manca un mercato enorme come ad esempio l’India.

Il successo di Apple Pay sta persino superando le aspettative della multinazionale di Cupertino: spieghiamo il perché in questo articolo di macitynet. La guida completa di macitynet per usare Apple Pay in Italia è disponibile da questa pagina.