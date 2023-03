Apple Pay ora disponibile in Corea del Sud

Dopo anni di attesa, Apple Pay è ora disponibile anche in Corea del Sud, permettendo agli utenti dello Stato dell’Asia orientale di usare il sistema di Apple per effettuare pagamenti contactless, utilizzando iPhone o Apple Watch nei negozi fisici tramite il sensore NFC integrato, e pagamenti online sui siti web e le app supportate.

Il sito MacRumors evidenzia che la Mela sta cercando di portare Apple Pay in Corea del Sud dal 2017 e finora non era riuscita nel suo intento perché era stata impedita all’azienda la possibilità di registrarsi come operatore del settore finanziario, in attesa dell’assenso da parte delle autorità di regolamentazione, ok che è finalmente arrivato a febbraio di quest’anno.

Il sito TheKoreaTimes riferisce che al momento il servizio supporta solo le carte Hyundai e non ci sono altri aderenti; l’indiscrezione dell’ok al supporto di Apple Pay ha ad ogni modo contribuito all’aumento dell’emissione delle carte di debito delle Hyundai Card del 7,3% rispetto a gennaio.

L’arrivo di Apple Pay sta facendo bene anche ad aziende locali in qualche modo legate ai pagamenti NFC.

Vari importanti protagonisti nella grande distribuzione, minimarket e supermarket quali Lotte Mart, Homeplus e Costco, sono già pronti per Apple Pay; diversi centri commerciali e catene di caffetterie quali Ediya e Mega Coffee si stanno preparando all’adozione di terminali NFC.

C’è chi ha sollevato dubbi sulla capacità di Apple di influenzare il mercato dei terminali NFC; benché alcuni rivenditori hanno confermato l’adozione di questi sistemi di pagamento, il numero di negozi nei quali sono disponibili i terminali NFC è ancora limitato e sono poche le strutture che offrono pagamenti contactless con tecnologia NFC. Neanche i trasporti pubblici supportano ancora i pagamenti NFC.

“Al momento, molte persone troveranno difficile usare il servizio per via dell’attuale bassa percentuale di diffusione dei terminali NFC”, ha riferito Seo Ji-yong, professore di Business Administration della Sangmyung University. “La situazione potrebbe migliorare, in base a quanto velocemente il servizio riuscirà a guadagnare quote di mercato nel settore dei servizi di pagamento nazionale”.

Il successo diApple Pay sta persino superando le aspettative della multinazionale di Cupertino: spieghiamo il perché in questo articolo di macitynet. La guida completa di macitynet per usare Apple Pay in Italia è disponibile da questa pagina.