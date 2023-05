Le Apple AirPods Pro, AirPods e AirPods Max si aggiornano con il nuovo firmware

Apple ha rilasciato il nuovo firmware 5E135 per gli AirPods 2, AirPods 3, gli AirPods Pro e per le AirPods Max.

Apple non indica le novità dell’ultima versione del firmware in questione, che passa dalla versione 5E133 alla 5E135 ma come già visto altre volte è probabile che l’aggiornamentio serva ad integrare “correzione di bug e altri miglioramenti”.

Gli aggiornamenti del firmware vengono distribuiti automaticamente agli auricolari mentre gli AirPods sono in carica e nel raggio di azione del Bluetooth di iPhone, iPad o del Mac connesso al Wi-Fi.

È possibile usare il proprio iPhone, iPad o Mac per verificare che sugli AirPods sia installata la versione più recente.

Su iPhone e iPad si può verificare che gli AirPods siano aggiornati, disponendo dell’ultima versione di iOS o iPadOS e poi andando su Impostazioni > Bluetooth: toccando il pulsante “i” (Info) accanto al nome degli AirPods, si può scorrere verso il basso fino alla sezione Informazioni per trovare la versione del firmware.

Sui Mac con l’ultima versione di macOS è possibile tenere premuto il tasto Opzione mentre si scegle menu Apple  > Informazioni di Sistema; facendo clic su Bluetooth, è possibile cercare sotto gli AirPods la versione del firmware. Con macOS Ventura, è anche possibile scegliere il menu Apple  > Impostazioni di sistema, fare clic su Bluetooth, quindi fare clic sul pulsante Info accanto al nome dei propri AirPods.

Queste sono le ultime versioni di firmware disponibili per tutti i modelli Airpods di Apple:

AirPods Pro (2a generazione): 5E133

AirPods Pro (1a generazione): 5E133

AirPods (2a e 3a generazione): 5E133

AirPods Max: 5E133

AirPods (1a generazione): 6.8.8

