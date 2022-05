Apple Pay, il reclamo antitrust EU è sostenuto da PayPal

L’Unione europea ha condiviso nella giornata di ieri una comunicazione di addebiti ad Apple, relativa al modo in cui la società limita l’uso della tecnologia NFC su iPhone esclusivamente per Apple Pay, così da impedire agli sviluppatori terzi (banche e finanziarie incluse) di poter competere alla pari nel settore dei pagamenti mobili: ora Bloomberg rivela che PayPal è una delle società che sta sostenendo le denunce antitrust dell’UE contro Apple Pay.

Citando fonti che hanno familiarità con la questione, il rapporto afferma che PayPal ha contribuito a “spronare una denuncia formale antitrust” contro Apple e Apple Pay. PayPal, che offre una funzione “tap-to-pay” basata su NFC per gli utenti Android, non è autorizzato da Apple a offrire la stessa opzione su iPhone. Tuttavia, Bloomberg afferma che PayPal è stata solo “una delle numerose società” che ha presentato denunce formali sulla situazione alla Commissione europea.

iPhone 6 è stato il primo smartphone Apple dotato di tecnologia NFC, che consente la trasmissione dei dati tra due dispositivi quando sono nelle immediate vicinanze l’uno dell’altro. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti, la tecnologia NFC su iPhone è da sempre esclusiva per Apple Pay, la piattaforma dell’azienda che consente agli utenti di registrare le carte di credito e debito per pagare nei negozi utilizzando il proprio telefono o Apple Watch.

Nel 2017, Apple ha parzialmente aperto l’accesso al chip NFC di iPhone agli sviluppatori con iOS 11. Tuttavia, la società non ha mai permesso alle app di pagamento di utilizzare questa API. In una recente dichiarazione Apple ha affermato che Apple Pay è “solo una delle tante opzioni disponibili per i consumatori europei per effettuare pagamenti”, anche se in realtà è l’unica che funziona con NFC su iPhone.

All’inizio di quest’anno Apple ha annunciato Tap to Pay per iPhone, che trasforma il telefono in un terminale per carte contactless per ricevere pagamenti tramite app di terze parti. Tuttavia, questo non consente ancora ad altre app di fornire le proprie soluzioni di pagamento NFC su iPhone.

Apple si è opposta a una serie di disposizioni delineate dall’UE, in particolare quelle che allentano la presa dell’azienda su App Store da cui Apple raccoglie entrate significative. Facile auspicare una dura opposizione anche alla nuova indagine su Apple Pay, giustificando le eventuali limitazioni con la necessità di garantire un ecosistema estremamente sicuro.

