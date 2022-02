Apple Tap to Pay apre le porte ai pagamenti tra utenti

Apple ha appena annunciato ufficialmente una nuova funzionalità Tap to pay per pagare su iPhone, funzione che di fatto trasforma iPhone in un terminale in grado di ricevere pagamenti contactless: l’implementazione iniziale di questa funzionalità si rivolgerà alle aziende, ma la novità potrebbe anche portare all’arrivo su iPhone dei pagamenti peer-to-peer tra utenti a livello di sistema con iOS 16.

Come Matt Birchler ha fatto notare su Twitter, ci sono numerose ragioni per cui Apple potrebbe aver scelto di lanciare Tap to Pay per le aziende esclusivamente come SDK per terze parti. Quando si tratta di aziende che accettano pagamenti, ci sono una serie di fattori da considerare, tra cui la gestione dell’inventario, le tasse e altro ancora.

Tuttavia, questo non vuol dire che Apple non possa usare la stessa tecnologia Tap to Pay e implementarla nativamente in iOS per i pagamenti peer-to-peer tra utenti. In effetti, ci sono una serie di diversi motivi per cui avrebbe senso per Apple espandere Tap to Pay per supportare i pagamenti peer-to-peer. In primis, questo sarebbe vantaggioso anche per gli utenti.

Ovviamente, in un mondo ideale, tutti potrebbero semplicemente utilizzare Apple Cash per inviare pagamenti peer-to-peer senza un’app di terze parti. Sfortunatamente, così non può funzionare nella realtà. Apple Pay Cash è supportato solo all’interno dell’ecosistema Apple (e solo negli Stati Uniti per il momento). Ciò significa che se un utente iPhone desidera inviare o ricevere un pagamento da un utente Android, dovrà utilizzare un’applicazione di terze parti come Venmo, Cash App o Zelle.

Se iOS 16 dovesse espandere Apple Cash con un’integrazione a livello di sistema di Tap to Pay, ciò consentirebbe agli utenti iPhone di tutto il mondo di accettare pagamenti contactless per transazioni peer-to-peer. Questo consentirebbe di ricevere denaro da chiunque, anche da Android, avviando semplicemente l’app Wallet su iPhone. Ciò avverrebbe indipendentemente dal fatto che l’utente Android voglia pagare tramite Samsung Pay, Android Pay o persino tramite una carta di credito o debito contactless.

Tutto ciò potrebbe essere abilitato dalla nuova funzione Tap to Pay annunciata da Apple questa settimana. Questa funzione utilizza semplicemente il chip NFC all’interno degli iPhone a partire da XS per trasformare i dispositivi in terminali di pagamento contactless simili a quelli che utilizzano al giorno d’oggi molti rivenditori.

Inoltre, ci sono dei precedenti in cui Apple ha annunciato una funzione per terze parti, per poi implementarla all’interno del proprio sistema operativo. Il 7 aprile dello scorso anno, Apple ha annunciato di essere in procinto di aprire la rete “Trova il mio” a prodotti di terze parti. Tre settimane dopo, ha presentato ufficialmente AirTag come tracker proprietario con lo stesso livello di integrazione all’interno dell’app “Dov’è”.

È probabile che durante la prossima WWDC annuale a giugno, durante la quale verrà presentato iOS 16, Apple possa anche annunciare l’implementazione nativa di Tap to Pay.