Prime Day Warehouse Amazon: extra sconto del 20% su prodotti già scontati

Se non vi bastano le offerte del Prime Day, potete approfittare di uno sconto di ben il 20% sui prodotti di Amazon della sezione Warehouse valido solo oggi e domani.

Questi prodotti, di cui abbiamo parlato già altre volte, sono raggruppati in diverse vetrine tra cui le più interessanti per i nostri lettori, come Foto e Videcamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile ed Elettronica nelle quali sono esposte diverse centinaia di articoli molto significativi per iPhone, iPad e l’ecosistema Mac in genere il cui costo in genere è molto allettante. Oggi allo sconto che da sempre viene applicato a questo tipo di prodotti, potrete avere un ulteriore ribasso del 20%.

Lo sconto viene applicato automaticamente. Basta trovare il prodotto interessato, fare click, verificare le caratteristiche del prodotto e poi fare click ancora su “Disponibile presso questi venditori”. Se tra di essi c’è Amazon, basta aggiungere al carrello il prodotto venduto da Amazon. Lo sconto sarà applicato automaticamente e visibile nel riepilogo dell’ordine durante il processo di acquisto.

Ricordiamo che gli Amazon Warehouse Deals come spiega la stessa Amazon sono «articoli resi, con lievi difetti (es. danni subiti in magazzino) o riparati che sono in buone condizioni, ma che non rispettano i rigorosi standard di Amazon.it e pertanto non possono essere venduti come “nuovi”». Prima di mettere in vendita i prodotti di Amazon Warehouse Deals, ne vengono verificate le condizioni estetiche e le funzionalità. Il sistema con cui Amazon gestisce la vetrina del Warehouse è molto trasparente: viene ricevuto un prodotto, si verifica se è funzionante, si stabiliscono le condizioni estetiche del prodotto e del suo imballo, e dopo avere svolto una valutazione su questi parametri, l’articolo viene messo in commercio a prezzo ribassato.

In alcuni casi si tratta anche di prodotti nuovi ma con imballo interno leggermente danneggiato; molti dei prodotti di Amazon Warehouse Deals devono essere considerati “usati”, come ad esempio una TV che è stata rimossa dall’imballaggio e accesa, una caffettiera che è stata utilizzata un paio di volte, un libro che è stato letto o una fotocamera digitale utilizzata per scattare un paio di foto. Un sistema di valutazione che parte da usato – condizioni accettabili fino a come nuovo, aiuta a valutare meglio le condizioni del prodotto.

Grazie all’offerta valida solo oggi, è possibile fare affari considerevoli perché i prodotti di Amazon Warehouse sono già di per sè molto convenienti; a questa convenienza si aggiunge poi la garanzia “dalla A alla Z” di Amazon.

Per accedere ad Amazon Warehouse, fare click qui. Per avere maggiori informazioni sul funzionamento e le condizioni di vendita di Amazon Warehouse, fare click qui. Per avere informazioni sullo sconto esclusivo per la giornata Amazon Prime, fare click qui

L’offerta termina domani alla mezzanotte