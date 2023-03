Bug Google Pixel svela le modifiche che avete fatto agli screenshot

Potremmo definirlo un po’ scherzosamente il bug della macchina del tempo ma nei fatti è semplicemente di una grave falla di sicurezza (e per la privacy) dei Pixel di Google. Stiamo parlando di un problema individuato nei telefoni della casa di Sunnyvale a causa del quale è possibile annullare tutti i cambiamenti effettuati su uno screen shot vecchio anche di 4 anni e quindi vedere la versione originale.

La vulnerabilità è stata denominata “Acropalypse“, identificata nei database dedicati come CVE-2023-21036 e classificata con gravità “alta”, colpisce un editor di screenshot denominato Markup apparso nel 2018 nei telefoni Pixel di Google. Il programma dovrebbe permettere di applicare semplici modifiche, offuscare o tagliare una parte prima di condividere una immagine.

Operazione che svolge correttamente non fosse che è possibile riportare indietro l’immagine in originale cancellando ritagli e offuscamenti, con tutto ciò che questo potrebbe comportare. Ad esempio riportare alla luce dati sensibili o elementi che non si volevano rendere pubblici.

Dal punto di vista tecnico la vulnerabilità sembra essere legata alla modifica a un’API di Android 10. Lo screenshot editor di Google sovrascrive il file originale con il nuovo file ma non tronca le informazioni o ricomprime il file, aggiungendo alla fine del file informazioni che consentono di ripristinare l’immagine originale.

Chi ha scoperto la vulnerabilità ha creato uno strumento, utilizzabile via web, per dimostrare come funziona il bug; grazie ad esso potete vere che cosa succede quando si prova a “mettere a nudo” le immagini inviate, rivelando le aree ritagliate o le modifiche effettuate.

Il problema riguarda tutti i modelli Pixel dalla versione 3 alla 7; la patch è disponibile con l’aggiornamento di marzo, ma solo per i dispositivi Pixel 4a e seguenti; i precedenti continuano ad essere esposti.

La falla è stata corretta con le patch di sicurezza di marzo per Pixel 4A, Pixel 5A, Pixel 7 e 7 Pro ma non è chiaro quando (e se) arriverà un update anche per gli altri dispositivi interessati. In più, sebbene la falla ora non ci sia più, tuti gli screenshot realizzati in precedenza sono a rischio. Tenendo conto dell’anzianità del bug, non è difficile quantificare in centinaia di milioni, forse miliardi, il numero di screenshot in circolazione con informazioni recuperabili.

Se avete un telefono Pixel, è bene scaricare e installare quanto prima gli aggiornamenti; Se usate un dispositivo che non rientra tra quelli che hanno ricevuto l’aggiornamento si sicurezza è bene rivolgersi a un’app di modifica degli screenshot diversa da Markup.

Pochi giorni addietro è stata scoperta una diversa vulnerabilità, anche questa molto grave che potrebbe compromettere le informazioni riservate degli utenti.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.