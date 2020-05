Apple perde il primato dei tablet in Cina, superata da Huawei

Apple perde il suo primato nel mercato dei tablet in Cina durante il primo trimestre del 2020, in favore di Huawei, e ciò a causa della crisi sanitaria che ha colpito le vendite locali: ricordiamo che nel Paese in campo smartphone Huawei è il numero uno, mentre Cupertino non rientra nei primi cinque costruttori top.

Il sorprendente sorpasso di Huawei su Apple nel settore tablet in Cina è rilevato in un nuovo rapporto delle ultime ore apparso sul South China Morning Post, ma emerge chiaramente negli ultimi dati di mercato di IDC. Le spedizioni di tablet cinesi sono crollate del 30% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Huawei è in contro tendenza rispetto a questo dato, rivelandosi l’unico marchio in grado di registrare una crescita positiva su base annua, pari al 4,3% nel trimestre conclusosi il 31 marzo scorso. Il dato numerico conta 1,5 milioni di unità vendute.

Il successo del colosso dell’elettronica cinese ha visto, come contro altare, il crollo di Apple, sceso al 31,5% del mercato tablet, control il 40,2 percento fatto registrare da Huawei. Indietro Xiaomi, Microsoft e Lenovo, che hanno visto tutti un crollo delle vendite nello stesso trimestre, sempre secondo IDC, con una quota pari, rispettivamente al 5,5%, 3,2% e 1,7 percento.

A marzo Nikkei ha riferito che le scorte di iPad erano scarse in Cina, e ciò in quanto le famiglie stavano acquistando i tablet della Mela per l’e-learning da casa, in risposta alla chiusura delle scuole. Secondo quanto riferito, la carenza di manodopera locale avrebbe visto i fornitori lottare per soddisfare le richieste di produzione.

In genere sarebbe una notizia positiva per Apple, ma con i fornitori gravemente colpiti dalla crisi sanitaria globale, la società non è stata in grado di mantenere scorte sufficienti di iPad per soddisfare la crescente domanda. In altre parole, il crollo Apple in Cina non è stato determinato dallo scarso interesse dei consumatori; al contrario, dalla richiesta elevata a cui il colosso non ha potuto far fronte.

