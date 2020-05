L’ex boss di Windows Steven Sinofsky usa iPad Pro come PC desktop

Sebbene iPadOS sia riuscito ad avvicinare i tablet della Mela ai notebook, Apple non li presenta ancora come strumenti per sostituire i PC Desktop: il marketing di Cupertino insiste sul messaggio degli iPad Pro come sostituti dei computer portatili. Non è d’accordo, l’ex capo di Windows, Steven Sinofsky, noto per aver dato i natali a Windows 8, e che ora utilizza iPad Pro come nuova postazione desktop.

Sinofsky ha trascorso più di 20 anni in Microsoft e alla fine è diventato presidente della divisione Windows, prima di lasciare la multinazionale nel 2012. È stato incaricato di sviluppare la risposta di Microsoft a iPad quando ha tentato di rendere Windows un sistema operativo basato su touchscreen, partorendo l’idea di Windows 8, che a dire il vero non ha avuto poi troppo seguito. Non è stato un successo strepitoso, anche se ha probabilmente ha gettato le basi per il successivo Windows 10, che ad oggi è invece accolto come un sistema operativo solido.

Ora, sembra che Sinofsky abbia deciso di utilizzare iPad come sua postazione desktop. Sinofsky ha, infatti, twittato una immagine del suo nuovo PC desktop. L’allestimento, come visibile in foto, è costituito da un iPad Pro da 256 GB, supporto per iPad Heckler Design, tastiera Apple Magic, Apple Magic TrackPad 2 e Apple Pencil. Minima, non trovate?

In diverse occasioni dirigenti di società hi-tech USA in concorrenza con Apple prima o poi finiscono con l’utilizzare computer, dispositivi e accessori Apple. Per chi è ancora nel suo ruolo in carica, l’operazione potrebbe essere un esteso e approfondito studio della concorrenza sul campo, in altri casi invece molti dirigenti sono appassionati o legati all’ecosistema di Cupertino che non intendono sacrificare a nessun costo. Per il momento ‘ex dirigente Microsoft si è limitato a pubblicare la foto della sua nuova postazione PC desktop alternativa basata sul tablet professionale di Apple senza rilasciare commenti: sarà interessante prenderli in esame non appena Sonofsky deciderà di condividere l’esito e le sue impressioni personali di utilizzo di iPad Pro.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPad Pro sono disponibili da questa pagina