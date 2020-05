iPhone SE è essenziale per Apple, lo dimostrano le spedizioni smartphone

Per poter guadagnare terreno nei paesi e nei mercati dove il prezzo è un fattore cruciale iPhone SE (qui tutto quello che c’è da sapere) è indispensabile per Cupertino, come dimostrano i dati sulle spedizioni smartphone globali del primo trimestre di quest’anno. Nei primi tre mesi interessati dalla pandemia le spedizioni di terminali sono diminuite del 13% nel mondo toccando 294,9 milioni di unità: è la prima volta che succede dal 2014.

Il calo interessa tutte le regioni geografiche, anche se con differenze rilevanti. Per esempio in Cina, prima a essere colpita dal virus, il calo è più consistente e pari al 26%, invece India e Russia sono gli unici due a registrare un incremento rispettivamente del 5% e dell’8%. Nel mondo Samsung rimane primo costruttore con il 20% di quota di mercato, mentre Huawei si conferma al secondo posto, tornando a superare Cupertino, con il 17%, seguita da Apple terza sul podio con il 14%.

La multinazionale di Cupertino è primo costruttore in Nord America (USA e Canada) con il 4% seguita a distanza da Samsung con il 32%. Invece in Europa Samsung è prima con il 32%, Huawei seconda con il 21% mentre Apple è terza con il 20%. Il terminale di Apple ha comunque tenuto terreno durante la crisi perché il calo delle spedizioni è stato solo del 5%, sensibilmente inferiore al calo complessivo del mercato.

L’importanza di iPhone SE emerge nei dati delle spedizioni smartphone del primo trimestre, pubblicati da Counterpoint da cui si osserva che Apple è fuori dai primi cinque costruttori al mondo in Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa. Il modello più economico oggi a listino è stato introdotto il 15 aprile e i suoi effetti si potranno osservare con il rilascio di dati e report del secondo trimestre.

In questo articolo trovate la recesione di iPhone Se 2020. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito. Chi è interessato ai dispositivi e alle novità dell’universo Android si parte da questa pagina.