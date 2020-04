Apple celebra la Giornata della Terra con le app per “Aiutare il mondo da casa”

Nel 50° anniversario della Giornata della Terra Apple incoraggia le persone con le app a non restare indifferenti e a dare una mano per aiutare il pianeta, anche da casa. Attraverso diversi contenuti sull’App Store, tra cui “Aiuta il mondo da casa”, “Riconnettiti con la natura”, “Esplora le profondità marine” e “Cerca sul web, pianta alberi”, Apple vuole celebrare questa Giornata della Terra sensibilizzando le persone su temi ecologisti.

Per accedere a questi contenuti è sufficiente aprire l’App Store e scorrere le proposte di Apple per il 22 aprile. Cupertino ha curato una selezione di app, con l’obiettivo di invitare gli utenti a imparare qualcosa di nuovo sull’ambiente e sentirsi coinvolti, anche in questo tempo di emergenza sanitaria nella cura del nostro pianeta.

“Aiuta il mondo, da casa” è l’invito diretto agli utenti che Apple ha messo in evidenza sullo Store attraverso la presentazione di tante diverse applicazioni per imparare a vivere nel rispetto dell’ambiente, sia a casa sia a lavoro. Tra queste, suggerisce un’app per ricercare in rete informazioni su come piantare alberi, Ecosia, e che investe i ricavi pubblicitari per ripopolare aree deforestate in tutto il pianeta; un’app per mangiare meno carne e scoprire le alternative offerte da un’alimentazione vegetariana e rispettosa dell’ambiente, HappyCow Find Vegan Food; un’app per imparare ad essere cuochi vegetariani, Green Kitchen; un’app per invitare a non stampare le ricevute e a relizzarle digitali, DocuSign- Firma documenti.

Nella sezione “Riconnettiti con la natura” sono state raccolte le applicazioni utili per avere a portata di mano le meraviglie del mondo, perchè, come riporta la redazione dell’App Store “Tenere alla Terra significa innanzitutto riconnettersi con la natura ed è qualcosa che puoi fare anche senza doverti allontanare per forza da casa”. L’invito è quello di utilizzare l’app Seek by iNaturalist per esplorare la natura intorno a sé, anche il proprio giardino, e The Explorers per esplorare, con pochi tap, il mondo intero attraverso foto e video in alta risoluzione.

“Esplora le profondità marine” offre uno sguardo sul gioco Beyond Blue, un’avventura di Apple Arcade, che si ispira ai misteri del profondo blu raccontato attraverso il documentario Blue Planet della BBC e agli scienziati che hanno studiato questo lato blu della natura.

Tutte le informazioni su come abbonarsi ad Apple Arcade si possono trovare in questo articolo dedicato alla piattaforma di videogame di Cupertino.

“Cerca sul web, pianta alberi” è, invece, un focus dedicato all’app Ecosia: per chi ha qualche minuto per leggere la storia interessante di Pieter van Midwoud e del suo lavoro per la no-profit che con un’app vorrebbe salvare il pianeta.

Creatività e attenzione al pianeta Terra corrono insieme anche quest’anno, dunque, nelle celebrazioni di Apple per la Giornata per la Terra. La prima iniziativa è passata dal cinema: Meryl Streep ha doppiato a gennaio il film di Apple TV+ per la celebrazione della Giornata della Terra.

Tutte le notizie che riguardano l’industria tecnologica che guarda alla sostenibilità dell’ambiente si possono trovare nella sezione Green Tech di Macitynet.