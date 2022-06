iPhone 2007, il prototipo mai visto con retro tutto in plastica

Di prototipi del primo iPhone del 2007 ne esistono diversi esemplari e praticamente tutti valgono parecchio, ma ce n’è uno particolare mai visto prima: è recentemente finito nelle mani dello youtuber Luke Miani, che lo ha mostrato ai suoi spettatori e a tutto il mondo, ed è visibilmente diverso da quello che poi diventò il primo iPhone della storia che rivoluzionò il mercato mondiale della telefonia.

Alcuni avevano un profilo diverso, altri avevano un sistema operativo composto da una ghiera touch cliccabile stile iPod, e uno di quelli mostrati nel filmato che trovate allegato in questo articolo montava uno schermo in plastica ed è stato lì lì per essere commercializzato, se non fosse che poi Apple cambiò idea all’ultimo momento e ce ne mise uno di vetro.

Ora anche il prototipo di iPhone 2007 con dorso interamente in plastica nera, e non solo la parte in basso sul retro come nel modello commercializzato, va a unirsi all’elenco dei prototipi noti, pezzi rarissimi inseguiti dai collezionisti di tutto il mondo disposti a sborsare cifre astronomiche, anche in questo caso il valore stimato è di circa mezzo milione di euro.

Infatti iPhone originale, quello che fu presentato a gennaio del 2007 da Steve Jobs e poi messo in vendita il 29 giugno dello stesso anno, lo ricordiamo bene tutti, proprio per il suo particolare design, caratterizzato da curve ampie e morbide che gli conferivano una maneggevolezza impareggiabile, e un dorso quasi completamente in alluminio e con il logo della Mela inciso.

Questo prototipo che parrebbe valere una fortuna invece come dicevamo ha un dorso tutto in plastica nera, che gli conferisce un aspetto completamente diverso e molto più “economico”. A vederlo si farebbe pure fatica a ritenerlo un iPhone, se non fosse poi che il sistema operativo che ci gira è proprio quello dei test interni che ritroviamo anche in altri prototipi. Sul retro è persino presente ancora l’etichetta che elenca la provenienza dei vari componenti utilizzati.

Questa collezione di prototipi proviene da un altro youtuber, DongleBookPro, che dovrebbe analizzare più nel dettaglio ciascuna di queste unità in un futuro video. E’ lo stesso che in passato mostrò il prototipo di iPhone 4 con il logo della Morte Nera al posto di quello della Mela, una scelta che secondo lui fu dettata dal fatto che Apple all’epoca aveva problemi con la fuga di informazioni interne: in questo modo l’icona poteva indurre le persone a credere che il dispositivo fosse un qualche prodotto promozionale Disney piuttosto che quello di un iPhone in arrivo.

Un ex dipendente di Apple del team di iPhone originale ha recedente raccontato perché il terminale al lancio non metteva a disposizione la funzione do copia e incolla. La nuova serie iPhone 14 è prevista in arrivo a settembre: tutto quello che sappiamo sulla prossima gamma di iPhone 14 in arrivo a settembre lo trovate direttamente in questo articolo di macitynet.