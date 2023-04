iPhone pieghevole, tanti vogliono già comprarlo

Pare che il chiacchieratissimo iPhone pieghevole sia anche fortemente desiderato: i risultati di un nuovo sondaggio ci dicono infatti che una buona fetta di persone che oggi guarda con interesse questo tipo di dispositivi vorrebbe acquistarne uno prodotto da Apple.

Sappiamo che Apple ci sta lavorando e che il primo iPhone pieghevole potrebbe essere pronto – con schermo OLED flessibile, complessa cerniera e porta USB-C – per il 2025; ebbene, per allora pare che ci sia già un bel gruppo di clienti pronti a mettere le mani sul portafogli per comprarlo senza neppure sapere com’è fatto o quanto costerà.

Cosa ci dice il sondaggio

Quello dei pieghevoli è di fatto un nuovo, succulento mercato per il quale già oggi quasi un terzo dei possessori di smartphone (il 28%) si dice molto propenso ad acquistare un pieghevole come prossimo telefono. Come dicevamo di quelli che hanno partecipato al sondaggio condotto da Counterpoint il 39% lo comprerebbe da Apple: Samsung, che già vende diversi modelli pieghevoli, attualmente detiene la fetta più grande con una quota del 46%, mentre al terzo posto c’è Motorola che, essendo stata la prima a proporne uno, si è accaparrata il 6%.

Pare esserci anche una buona dose di fedeltà al marchio quando si tratta di pieghevoli: il 92% degli attuali utenti Samsung dice infatti che comprerebbe sempre un Samsung nel caso si decidesse per un pieghevole.

iPhone pieghevole dei desideri

Per quanto riguarda il fantomatico iPhone pieghevole, sembrerebbe essere la prima scelta soprattutto tra gli utenti più ricchi: circa il 41% di quelli intervistati che guadagnano almeno 10.000 dollari al mese sono più propensi a sceglierlo come prossimo acquisto. Per quanto riguarda invece il design, quasi la metà (49%) preferisce il design a conchiglia e sono soprattutto uomini; invece il 35%, principalmente donne, è interessato al formato mini-tablet ripiegabile: il resto non ha preferenze, purché si pieghi.

Si ma quando arriva?

Come dicevamo gira voce che il 2025 possa essere l’anno buono per il primo iPhone pieghevole; eppure alcuni analisti come l’affidabile Ming-Chi Kuo sostengono che prima potrebbe arrivare l’iPad pieghevole, altri come l’esperto di display Ross Young, sostengono invece che ci sia più spazio per un Mac flessibile.

Apple pare stia lavorando a un pieghevole da 20 pollici, ma è difficile capire come andrà a finire: soltanto l’anno scorso infatti si diceva che dubitasse di tecnologia e mercato, ma quello dei pieghevoli è un settore previsto in forte crescita che potrebbe sconvolgere le carte in tavola, e nessuno dubita che Apple prima o poi farà la sua mossa.