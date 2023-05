WWDC23 sarà il keynote più lungo di sempre con diversi nuovi Mac

Tra le novità che saranno presentate nell’ambito del keynote introduttivo della WWDC23 del 5 giugno – la conferenza sviluppatori di Apple – ci sono “Diversi nuovi Mac” e altro ancora, lasciando immaginare che quello di quest’anno sarà il keynote più lungo di sempre.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg. In un tweet, il giornalista che vanta ottimi agganci in quel di Cupertino, fa riferimento alla presentazione di nuovo hardware, incluso l’atteso visore AR/VR di cui si parla da anni, oltre alla presentazione delle prime versioni beta dei futuri sistemi operativi di Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch.

Tra le macchine che dovrebbero essere presentate in concomitanza dell’evento c’è anche MacBook Air da 15″, di cui sono circolate varie indiscrezioni in precedenza. Non sono invece circolati rumor relativi ad altri Mac e non è chiaro quali potrebbero essere i nuovi modelli che dovremmo vedere nell’ambito della WWDC.

In precedenza Gurman ha riferito dell’arrivo del trade-in per i Mac Studio, i MacBook Air 13″ con M2 e il MacBook Pro 13″ con M2, lasciando immaginare che almeno una di queste macchine sarà offerta in una variante aggiornata. Per quanto riguarda nuovi MacBook Air 13″ e MacBook Pro con chip M3, da precedenti indiscrezioni sembra che non arriveranno prima della fine dell’anno.

Apple ha presentato Mac Studio a maggio 2022, nelle varianti con chip M1 Max e M1 Ultra. Queste macchine non sono ancora state aggiornate con i chip M2, M2 Pro, e M2 Max e Gurman ha in precedenza riferito di Apple al lavoro su Mac Studio di nuova generazione con questi chip, a meno che non rilascerà successivamente e direttamente le varianti con chip M3.

Da tempo è atteso anche Mac Pro, ultima macchina a listino ancora con processori Intel, ma per la workstation in questione è probabile che, a suo tempo, Apple dedicherà un evento dedicato: c’è già troppa carne sul fuoco e non è il caso di lasciare a una macchina di questo tipo una presentazione di pochi minuti.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours. — Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023

Per la quantità di cose che Apple dovrebbe annunciare, Gurman – come accennato – ritiene che il keynote WWDC23 sarà più lungo del solito. Quello dello scorso anno durò circa un ora e 50 minuti. Quest’anno, tenendo conto di nuove versioni di macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, MacBook Air 15″, visore, ecc., l’evento dovrebbe durare ancora di più, centellinando al secondo tutto ciò che Apple intende evidenziare.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.